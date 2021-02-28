Numan Kurtulmuş: Milletimiz mücadelesiyle 28 Şubat'ı tarihin çöplüğüne gömdü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Şubat postmodern darbenin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 28 Şubat'çılar neyi hedefledi ise milletin tersini gerçekleştirerek darbecileri ve vesayet odaklarını bertaraf ettiğini ifade eden Kurtulmuş, mesajında şunları söyledi:

Milli iradeye karşı topyekün savaş açanların bin yıl sürmesini planladıkları 28 Şubat darbesi, aziz milletimizin hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesi ile tarihin çöplüğüne gömülmüştür.

Üzerinden yıllar geçse de yaşattığı zulüm hala taze olan 28 Şubat'ın mağdur, mazlum ve şanlı direnişçilerini şükran ve saygıyla, 28 Şubat'çıları ve onların zelil destekçilerini ise nefretle anıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürdüğümüz güçlü ve büyük Türkiye idealimizin gerçekleşmesini hiçbir beşeri güç önleyemeyecektir.

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