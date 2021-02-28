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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Milletimiz mücadelesiyle 28 Şubat'ı tarihin çöplüğüne gömdü

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Şubat'ın yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

28 Şubat'çıları ve destekçilerini nefretle andıklarını ifade eden Kurtulmuş, "Milli iradeye karşı topyekün savaş açanların bin yıl sürmesini planladıkları 28 Şubat darbesi, aziz milletimizin hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesi ile tarihin çöplüğüne gömülmüştür" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Şubat postmodern darbenin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 28 Şubat'çılar neyi hedefledi ise milletin tersini gerçekleştirerek darbecileri ve vesayet odaklarını bertaraf ettiğini ifade eden Kurtulmuş, mesajında şunları söyledi:

Milli iradeye karşı topyekün savaş açanların bin yıl sürmesini planladıkları 28 Şubat darbesi, aziz milletimizin hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesi ile tarihin çöplüğüne gömülmüştür.

Üzerinden yıllar geçse de yaşattığı zulüm hala taze olan 28 Şubat'ın mağdur, mazlum ve şanlı direnişçilerini şükran ve saygıyla, 28 Şubat'çıları ve onların zelil destekçilerini ise nefretle anıyoruz.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimizin desteğiyle sürdürdüğümüz güçlü ve büyük Türkiye idealimizin gerçekleşmesini hiçbir beşeri güç önleyemeyecektir.

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Merhum Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında, Refah Partisi (RP) ve Doğru Yol Partisince (DYP) kurulan 54. Hükümetin Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sacit Günbey, 1995'te Türkiye'nin ekonomisinin çok kötü durumda olduğunu, batma noktasına geldiğini fakat halkın kendilerini ancak Erbakan'ın kurtarabileceğine inandığını anlattı. 28 Şubat sürecine de değinen Günbey, 'Erbakan hoca, çok cesur bir insandı. 28 Şubat'ın Milli Güvenlik Kurulu'nda tek başına askerlerin şiddetli muhalefetine rağmen onlarla dokuz saat boyunca dişe diş tezlerini çürütmeye çalıştı, 28 Şubat kararlarını imzalamadı.' dedi.
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