Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e tepki: Herkes kullandığı üsluba dikkat etsin

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile yaptığı ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a mesajlarını değerlendirdi.
'HERKES KULLANDIĞI ÜSLUBA DİKKAT ETSİN'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a sarf ettiği sözleri eleştiren Kurtulmuş, "Siyaset söylenen söz kadar kullanılan üslupla da alakalıdır. Herkese tavsiyem herkes kullandığı üsluba dikkat etsin. Herkes insani gereklere uyarak nezaket kurallar içinde nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret etsin." dedi.
'RAPOR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SUNULACAK'
Kurtulmuş ayrıca TBMM'deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili "Nihai raporda çerçeve ortaya çıktı. Komisyon raporu önümüzdeki günlerde sunulacak." açıklamasını yaptı.