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Nusaybin'de bulunan iki mayın imha edildi

Nusaybin'de bulunan iki mayın imha edildi

23:1921/04/2025, Pazartesi
IHA
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Mardin'de bulunan iki mayın imha edildi.
Mardin'de bulunan iki mayın imha edildi.

Mardin'de bulunan iki mayın, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi. Patlamaların ardından ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi'nde bir vatandaş iki adet mayın buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi.

Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından güvenlik güçleri tarafından mayınlar art arda kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamaların ardından ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı.

Mayınları imha anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.



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