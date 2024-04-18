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O görüntüye soruşturma

İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranda asker üniforması giyip servis yapan garsonlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Saliha Engin
04:00 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:07 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Istanbul Valiliği’nin başlattığı incelemeler sonucunda 3 kişi gözaltına alındı, işletmede sigortasız çalışan ve oturum izinlerinin olmadığı belirlenen 3 kişinin de sınır dışı işlemleri başlatıldı. Yeni Şafak olayın gerçekleştiği ve şu anda kapalı olan restorana gitti. Restoran çalışanı Faruk İnan, o görüntülerin şehit ailelerine verilen yemek esnasında çekildiğini ifade etti. İnan, "Görüntüler yaklaşık bir yıl önce şehit ailelerine verilen yemek sırasında çekildi. Şef Yusuf o gün Türk askerine destek olmak için asker üniforması giyindi. O kıyafeti giyerken amacı Türk askerini aşağılamak değildi yasak olduğundan da haberi yoktu" diye konuştu.




#Aktüel
#Soruşturma
#İstanbul
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