O görüntüye soruşturma

Istanbul Valiliği’nin başlattığı incelemeler sonucunda 3 kişi gözaltına alındı, işletmede sigortasız çalışan ve oturum izinlerinin olmadığı belirlenen 3 kişinin de sınır dışı işlemleri başlatıldı. Yeni Şafak olayın gerçekleştiği ve şu anda kapalı olan restorana gitti. Restoran çalışanı Faruk İnan, o görüntülerin şehit ailelerine verilen yemek esnasında çekildiğini ifade etti. İnan, "Görüntüler yaklaşık bir yıl önce şehit ailelerine verilen yemek sırasında çekildi. Şef Yusuf o gün Türk askerine destek olmak için asker üniforması giyindi. O kıyafeti giyerken amacı Türk askerini aşağılamak değildi yasak olduğundan da haberi yoktu" diye konuştu.