|
Gündem

O saldırgan yargı imamıymış

Haber için FETÖ elebaşı Gülen’in Pensilvanya’daki malikânesinin bulunduğu yere giden CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy saldırıya uğradı. Paksoy’a saldıran kişinin, FETÖ’nün yargı imamı Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. Can, aracını üzerine sürdüğü Paksoy’u daha sonra darp etti.

04:00 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:41 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ahmet Can
Ahmet Can

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı malikaneden kaçırılışını haberleştirmek için bölgeye giden CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy saldırıya uğradı. Paksoy’a saldıran kişinin, FETÖ’nün yargı imamı Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. Olay yerine SUV bir araçla gelen Can, ilk önce aracını Paksoy’un üzerine sürdü. Ardından araçtan inen Can, Paksoy’u darp etti. Gömleği yırtılan Paksoy’un, gözlüğü ve telefonu da yere düştü.

Yunus Paksoy

GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILACAK

Cumhurbaş-kanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıya uğrayan Paksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Maruz kaldığı "alçak saldırı" sonrası Paksoy ile görüştüğünü bildiren Altun, “İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

MAVİ LİSTEDE

FETÖ firarisi Can, 3 milyon liraya kadar ödülle mavi listede aranıyor. FETÖ’nün 17/25 Aralık’taki yargı kumpasından sonra ABD'ye firar eden Ahmet Can, örgütün “Gölge Adalet Bakanı” olarak biliniyordu. ABD'de lüks içinde yaşayan Can, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor.



#FETÖ
#CNN Türk
#Pensilvanya
8 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte? 2024 Kurban Bayramı arefe günü tarihi