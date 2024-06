O saldırgan yargı imamıymış

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı malikaneden kaçırılışını haberleştirmek için bölgeye giden CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy saldırıya uğradı. Paksoy’a saldıran kişinin, FETÖ’nün yargı imamı Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. Olay yerine SUV bir araçla gelen Can, ilk önce aracını Paksoy’un üzerine sürdü. Ardından araçtan inen Can, Paksoy’u darp etti. Gömleği yırtılan Paksoy’un, gözlüğü ve telefonu da yere düştü.