O saldırgan yargı imamıymış

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı malikaneden kaçırılışını haberleştirmek için bölgeye giden CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy saldırıya uğradı. Paksoy’a saldıran kişinin, FETÖ’nün yargı imamı Ahmet Can olduğu ortaya çıktı. Olay yerine SUV bir araçla gelen Can, ilk önce aracını Paksoy’un üzerine sürdü. Ardından araçtan inen Can, Paksoy’u darp etti. Gömleği yırtılan Paksoy’un, gözlüğü ve telefonu da yere düştü.

Yunus Paksoy

GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILACAK

Cumhurbaş-kanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıya uğrayan Paksoy'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Maruz kaldığı "alçak saldırı" sonrası Paksoy ile görüştüğünü bildiren Altun, “İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

MAVİ LİSTEDE

FETÖ firarisi Can, 3 milyon liraya kadar ödülle mavi listede aranıyor. FETÖ’nün 17/25 Aralık’taki yargı kumpasından sonra ABD'ye firar eden Ahmet Can, örgütün “Gölge Adalet Bakanı” olarak biliniyordu. ABD'de lüks içinde yaşayan Can, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor.







