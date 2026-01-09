Yeni Şafak
Odak grup toplantılarında tarihi şehirler ve kültürel miras masaya yatırıldı

17:019/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Toplantıda, kültürel mirasın korunmasının, şehirlerin özgün kimliğini güçlendirdiği ve ekonomik kalkınmaya katkı sunduğu ifade edildi.
Odak grup toplantıları serisinin bu ayki toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer’in başkanlığında AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, şehirlerin tarihi alanları ve bu alanların kentsel yaşam üzerindeki çok boyutlu etkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Yerel yöneticiler, alanında uzman akademisyenler, şehir plancıları, mimarlar ve kültürel miras uzmanlarının katılım sağladığı toplantının ana gündemini; tarihi alanların şehir kimliği, tarihsel süreklilik, kültürel değerler ve ekonomik yapı üzerindeki yansımaları oluşturdu. Katılımcılar, tarihi dokunun korunmasının yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, aynı zamanda sürdürülebilir şehir politikalarının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Toplantı kapsamında, dünya genelinde, Türkiye’de ve İstanbul özelinde yürütülen iyi uygulama örnekleri değerlendirildi.


Tarihi şehir merkezlerinde uygulanan koruma, yenileme ve alan yönetimi modelleri karşılaştırmalı olarak ele alınırken, bu modellerin sosyal yaşam, turizm ve yerel ekonomi üzerindeki etkileri tartışıldı. Özellikle İstanbul Tarihi Yarımada üzerinde yürütülen çalışmalar toplantının odak noktalarından biri oldu. Tarihi Yarımada’da alan yönetimi süreçleri, kültürel varlıkların korunması, ulaşım politikaları, yaya ve araç dengesi, turizm potansiyeli ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalar uzman görüşleri doğrultusunda masaya yatırıldı. Tarihi alanlarda koruma-kullanma dengesinin sağlanmasının önemi vurgulandı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, tarihi şehir alanlarının planlanmasında bütüncül, disiplinler arası ve katılımcı bir yaklaşımın gerekliliği öne çıktı. Kültürel mirasın korunmasının, şehirlerin özgün kimliğini güçlendirdiği ve ekonomik kalkınmaya katkı sunduğu ifade edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, odak grup toplantılarının, çevre ve şehircilik politikalarına yön verecek nitelikte önerilerin geliştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtilirken, bu tür istişarelerin önümüzdeki süreçte de farklı temalarla sürdürüleceğinin altını çizdi.



