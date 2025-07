Ödemiş'te yangından ağır yaralı kurtarılan 'Melek' isimli keçi İstanbul'da tedavi ediliyor

Marmaris yangınlarında da benzer örneklerin yaşandığını hatırlatan Gürkan Gazoğlu, "Marmaris yangınlarında da çok can kurtardık. Biz kurtardığımız canları ilk önce bir alana çekip sahiplerini bekliyoruz. Sahipleri geldiği zaman da eğer yaralıysa, durumu gerçekten çok vahimse sahibine satın alma teklifi ben yapıyorum şahsen. Bu olayda İzmir'de Ödemiş tarafında da 6 keçimizi satın aldık. Çünkü Tosunlar köyünde yaşlı bir teyzemizin keçileri, evi yanmış ve keçileri parça parça almak istiyorlardı oranın insanları ve o, 'Asla ben bu keçileri ayırmak istemiyorum' dedi. Teyze ile konuştum ve 'Teyze rakam neyse biz talibiz, biz onu yaşatacağız' dedim ve söz verdim. Tutanaklı bir şekilde paralarını ödedik sahiplendik, aldık bizim oldu artık. Keçinin dışında 2 köpeğimizi getirdik. Onları da ben sahiplendim. 6 keçi getirdik, 1 tane de at getirdik. At da çok zor durumdaydı bir deri bir kemik kalmış. Onu da özel bir renk aracıyla getirdik. Şu an oda özel bakımda" dedi.