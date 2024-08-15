Zonguldak'ta korkutan yangın: Hayvan toplama aracında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Bölgeden yükselen dumanları görenler cep telefonuyla yangını kayda alırken, tedbir amaçlı alevlere yakın olan 1 ev tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi, Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan da olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kozlu İtfaiyesi'nde stajyer üniversite öğrencisi kadın itfaiyeciler ise hem ormanın içinde hem de sokaktaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Yangını fark ederek ihbarda bulunan ve ardından ekiplerin çalışmalarına yardım ederek su dağıtan Ali Seyit Dökmeci (14), “Kalktım baktım araba yanıyor. Görünce itfaiyeyi aradım. Arkasında benzin de varmış, araba yanınca alev otlara gitti. Otlar da rüzgardan ormana gitti. Daha sonra arabada patlamalar oldu. Yüksek sesli değildi ama benzin kendini yere saldı. Ben de burada çalışanlara su dağıttım. Hortum çekmelerine yardım ettim” dedi.