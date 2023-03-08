Ödevini yapamayan depremzede öğrenciye 'Sanki atom bombası attılar' diyerek tepki gösteren öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran'daki gerçekleştirilecek. YKS başvuruları ise 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM sitesinde aktarılan bilgiye göre, 2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak. Peki YKS başvuru ücreti ne kadar? 2023 YKS sınav ücreti hangi bankalara yatırılacak? ÖSYM YKS başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar.