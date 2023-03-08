Ödevini yapamayan depremzede öğrenciye 'Sanki atom bombası attılar' diyerek tepki gösteren öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı

Düzce Üniversitesi (Arşiv)
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, depremzede öğrenciyle arasında geçen ve sosyal medyada yer alan diyalog nedeniyle bir öğretim görevlisinin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bir öğrencimizle öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle ilgili öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.
'Sanki atom bombası attılar'
Sosyal medyada yer alan görüntüye göre; insan kaynakları departmanı ile röportaj yapması gereken öğrenci, "Hocam ben Malatya'da nasıl yapacağım?" diye sormuş, öğretim görevlisi ise, "Bırak yahu, sanki atom bombası attılar" demişti.
Sözlerinin devamında ise "Kalacak yerim yok her yer yıkıldı cezaevinde kalıyorum" diyen öğrenciye, "Niye cezaevine girdin? Ne yaptın? Kalacak yer bulamayıp cezaevine mi girdin? Bu mu bulduğun çözüm?" yanıtını vermişti.