Gündem Oğlu 8 yaşında PKK tarafından kaçırılan anne konuştu 28 yıldır oğlumdan iz yok hasretinden hasta oldum
SİİRT

Oğlu 8 yaşında PKK tarafından kaçırılan anne konuştu: 28 yıldır oğlumdan iz yok hasretinden hasta oldum

Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 1993 yılında 8 yaşındayken, çobanlık yaptığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Ekrem Şeflek'in ailesi konuştu. Ekrem için dün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan kardeşi Erdal Şeflek, ağabeyinin asker olmak istediğini ve son çekilen fotoğrafında da üzerinde üniforma olduğunu söyledi. Hastalığından dolayı evlat nöbetine katılamayan, Ormanbağ'da yaşayan anne Huri Şeflek (72) de 28 yıldır oğlundan haber alamadığını ve evlat hasretiyle hastalandığını anlattı. Baba Naif Şeflek (78) ise "Çocuğum sürüyle birlikte kaçırıldı. Daha sonra sürünün bulunduğunu söylediler. Asker ve güvenlik korucuları olarak bölgeye gittik. Olay yerine gittiğimizde yüzlerce hayvanımızı telef edilmiş bulduk ancak çocuğumdan herhangi bir iz bulamadık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Acılı anne 28 yıldır görmediği oğlundan gelecek bir haber bekliyor.
Acılı anne 28 yıldır görmediği oğlundan gelecek bir haber bekliyor.

Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağ köyünde, 1993 yılında 8 yaşında olan Ekrem Şeflek, çobanlık yaptığı sırada, PKK'lı teröristler tarafından hayvanlarıyla birlikte kaçırıldı. Şeflek ailesi, durumu jandarmaya bildirerek, güvenlik korucuları eşliğinde de çocuklarını aramaya başladı. Bir süre sonra yüzlerce hayvanı telef edilmiş bulan aile, Ekrem'den herhangi bir ize rastlamadı. Asker olmak isteyen ve son çekilen fotoğrafında da üzerinde üniforma bulunan Ekrem'den 28 yıldır haber alamayan aile, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için Diyarbakır'da HDP binası önünde 1,5 yıldır evlat nöbeti tutan ailelerin arasına katılmaya karar verdi.

Evlat nöbetindeki annelerin yeni yılda tek dilekleri çocuklarına kavuşmak
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki annelerin yeni yılda tek dilekleri çocuklarına kavuşmak
  • 28 yıldır kayıp olan Ekrem için annesi Huri ve babası Naif Şeflek, yaşlılık ve hastalıklarından dolayı Diyarbakır'a gidemeyince 3 yaş küçük kardeşi Erdal Şeflek, HDP binası önünde ailelerin arasına katıldı.


"Hasretinden hasta oldum"

Ekrem'in annesi Huri Şeflek, acısını dile getirerek, "Oğlumu kaçıran bu terör örgütünün Allah belasını versin. Ben oğlumun hasretinden hastalandım. Kocam ve diğer oğullarım güvenlik korucusudur. Bizler kendimizi bildiğimiz günden bu yana devletimizin yanında olduk. Oğlum; sağ isen gel yanımıza. Ölü ise kemikleri bize verilsin" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki baba isyan etti: Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?
GÜNDEM
Evlat nöbetindeki baba isyan etti: Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız?


"Oğlumdan önce iki genç kaçırıldı biri öldürüldü"

Naif Şeflek de oğlu Ekrem kaçırılmadan önce 2 gencin daha kaçırıldığını ve 1'inin öldürüldüğünü anlatarak, "27 Ekim 1993'te saat 16.00 sıralarında çocuğum, sürü ile birlikte kaçırıldı. Akşam bulamadık. Sabah erken saatlerde bize haber verdiler. Sürünün bulunduğunu söylediler. Bizler de burada bir korucu tim ve askerle birlikte gittik. Olay yerine gittiğimizde bine yakın koyunu, kesilmiş ve şişlenmiş halde bulduk. 100 koyun bize aitti ancak çocuğumdan herhangi bir iz yoktu. Sabaha kadar orada kaldık sonra tekrar köyümüze döndük. Benim oğlumdan önce 2 genç kaçırıldı. Biri öldürüldü diğeri ise geri verildi ancak benim oğlumdan bir iz yoktu" diye konuştu.

8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı
GÜNDEM
8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı

"Tek isteğimiz Ekrem'in dirisinin ya da ölüsünün bulunması"

Ekrem'in ağabeyi Übeyit Şeflek ise ailesinin kaçırılma olayından sonra büyük sıkıntılar çektiğini kaydederek, "Ailem çok acılar çekti. Kardeşim 28 yıldır kayıp. Kendisinden hiç haber alamadık. Ben ve ailemin tek isteği Ekrem'in dirisinin ya da ölüsünün bulunmasıdır. Yani kardeşimin bir mezarı olsun ve bizler de bu mezara giderek dualarımızı edelim" dedi.

Evlat nöbeti devam ediyor: Aile sayısı 203’e yükseldi
GÜNDEM
Evlat nöbeti devam ediyor: Aile sayısı 203’e yükseldi



Çocukluk arkadaşı Süleyman Tünüklü de o dönem hayvanları Ekrem'le otlattıklarını anlatarak, "O fotoğrafı karakolda çektik. Askerlerle sürekli iç içeydik. Babalarımız o zaman güvenlik korucusuydu. Bir gün Ekrem’in kaçırıldığını ve koyunlarının öldürüldüğünü öğrendim. Ekrem'in bulunmasını çok istiyorum. Ailesinin çektiği acıyı çok yakından biliyorum" diye konuştu.

Evlat nöbeti şimdi de Hakkari'de: Çocuklarımız kurda kuşa yem oluyor
FOTOĞRAF 12
Title
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemlerine Şırnak'taki ailelerin ardından bugün Hakkari'deki aileler de katıldı.
Title
Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri, protestoda bulundu. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla bir süre yürüyüş yaptı.
Title
Kahrolsun PKK, Kahrolsun HDP sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi. Tepkilerini dile getiren grup, burada HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve partililerle kısa süreli bir tartışma yaşadı.
Title
Hakkari ve ilçelerinden gelen 12 aile, il binası önünde yaklaşık 5 dakika oturma eylemi yaptı. Aileler daha sonra da Cumhuriyet Caddesi'ne bir süre yürüyüp, dağıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Evlat nöbeti şimdi de Hakkari'de: Çocuklarımız kurda kuşa yem oluyor
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP il binası önündeki eyleminin ardından Şırnak'ta da aileler eylemlerini devam ettiriyor. Bugün de Hakkari'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirdi. Ellerinde "Çocuklarımız dağlarda kurda kuşa yem olmasın" pankartları taşıyan acılı aileler, "Kahrolsun HDP" sloganları attı.


Abone Ol Google News
İSKİ son verileri açıkladı

İSKİ son verileri açıkladı

​İstanbul'un baraj doluluk oranlarında son durum.
Yurt dışına ihraç ediyor

Yurt dışına ihraç ediyor

​Bankacılığı bırakıp eşiyle balık üreticisi oldu.
HDP’li Buldan: PKK ile bağımız yok

​Ne Milli Eğitim Bakanlığını ne de YÖK'ü takıyorlar.

Yerli savaş uçağında kullanılacak

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor

​Bu kurallara uyulursa faaliyete başlanabilir.

ABD'den<br>sürpriz İran kararı

ABD'den
sürpriz İran kararı

Trump'ın yaptırım kararı geri çekildi.
11 ilde<br>reçete operasyonu

11 ilde
reçete operasyonu

​12 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.
İndirimin önü açıldı

İndirimin önü açıldı

​Binlerce aileyi yakından ilgilendiren karar.
Suistimal ediliyor!

Suistimal ediliyor!

​Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken uyarı.
Mars'tan ilk fotoğraf

Mars'tan ilk fotoğraf

​NASA'nın Perseverance uzay aracı Mars yüzeyinde.
Mustafa Muhammed Premier Lig ekibinin radarında
Spor

Mustafa Muhammed Premier Lig ekibinin radarında

Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 4 maçta da gol atmayı başaran ve hücumdaki performansı ile göz dolduran 23 yaşındaki genç forvet, İngiliz kulüplerinin radarına çok çabuk girmeyi başardı. Crystal Palace’ın Alanyaspor maçından itibaren Mustafa Muhammed’i izleyeceği öğrenildi.
Meteoroloji sarı kodla uyardı: 33 kentte yoğun kar yağışı var
Hayat

Meteoroloji sarı kodla uyardı: 33 kentte yoğun kar yağışı var

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların özellikle Zonguldak-Bartın-Karabük çevrelerinde çok yoğun olması bekleniyor.
Oğlu 8 yaşında PKK tarafından kaçırılan anne konuştu: 28 yıldır oğlumdan iz yok hasretinden hasta oldum
Gündem

Oğlu 8 yaşında PKK tarafından kaçırılan anne konuştu: 28 yıldır oğlumdan iz yok hasretinden hasta oldum

Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 1993 yılında 8 yaşındayken, çobanlık yaptığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Ekrem Şeflek'in ailesi konuştu. Ekrem için dün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan kardeşi Erdal Şeflek, ağabeyinin asker olmak istediğini ve son çekilen fotoğrafında da üzerinde üniforma olduğunu söyledi. Hastalığından dolayı evlat nöbetine katılamayan, Ormanbağ'da yaşayan anne Huri Şeflek (72) de 28 yıldır oğlundan haber alamadığını ve evlat hasretiyle hastalandığını anlattı. Baba Naif Şeflek (78) ise "Çocuğum sürüyle birlikte kaçırıldı. Daha sonra sürünün bulunduğunu söylediler. Asker ve güvenlik korucuları olarak bölgeye gittik. Olay yerine gittiğimizde yüzlerce hayvanımızı telef edilmiş bulduk ancak çocuğumdan herhangi bir iz bulamadık" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.