Öğrenciler eğitime online olarak devam ediyor

Öğrenciler online eğitim ile sınıf ortamına ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Herkesin evde kalmasının hayati önem taşıdığı bu süreçte dersleri canlı yayında işleyen öğrenciler, özledikleri sınıf ortamına ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Dersler anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm kademelerde online olarak işleniyor. Derslerin online işlenebilmesi için teknolojik altyapı hızla oluşturuldu ve sorunsuz işlediği test edildi.

Online derslere ek olarak İSTEK Okulları öğretmenleri tarafından hazırlanan videolar da haftalık ders programlarıyla birlikte paylaşılıyor.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü de bu zorlu süreçte öğrencileri yalnız bırakmıyor. PDR Bölümü, tüm kademelerde öğrenciler ile Google Meet üzerinden birebir görüşmeler gerçekleştirerek öğrenci ve velilere destek vermeye devam ediyor.

Ayrıca bu yıl sınava girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile özel görüşmeler yapılarak moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması için destek veriliyor.