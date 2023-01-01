Öğrenciler temiz bir dünya için el ele verdi

Çocuk ve gençler arasında geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak ve küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmasında en çok atık toplayan öğrencilere hediyeler verildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın mesajının okunması ve açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmasında en çok atık toplayan öğrenciler birbirinden güzel hediyelerin sahibi oldu. Canik Meşe Orman Park’ta düzenlenen etkinliğe ilçe protokolünün yanı sıra Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.