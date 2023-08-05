Tarımsal üretimde hassas adımlar

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımın gelişmesi ve tarımsal üretimin artırılması için yaptığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeler ile çiftçiler talep ve ihtiyaçlarına yönelik olarak destekleniyor.





ÜRETİM ARTACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özellikle ‘yatay kalkınma’ konusuna büyük önem verdiklerini belirterek “Kentimizin dört bir yanında üretimi artırmak bizim için çok önemli. Tarımsal üretimin il genelinde yaygınlaştırılması, çiftçilerimiz güçlendirilmesi ve yeni çiftçi sayısının artırılması için birçok projeyi hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında son 4,5 yılda bin 45 çiftçiye 2 milyon 729 bin fidan, 7 bin 124 ton tohum, 3 bin 311 çiftçiye hayvancılık, 8 bin 804 adet ekipman ve 34 ton gübre desteği verdik, 10 adet de sera kurduk. Böylece 4,5 yılda üreticilerimize toplam 26 milyon liralık destek sağladık” diye konuştu.





DESTEĞE DEVAM

Başkan Demir ‘Tarım Kenti’ olan Samsun’un bu alanda Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek “Tarımsal üretimin stratejik bir öneme sahip olduğu günümüzde bu alanda her adımı büyük bir hassasiyetle atıyoruz. Bu bilinçle hareket edip şehrimizin her bir karışı değerli olan toprağını en güzel şekilde işleyerek Samsun’un tarımını dünyada öncü hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz hibelerle her zaman üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.







