Tarımsal üretimde hassas adımlar

Başkan Demir ‘Tarım Kenti’ olan Samsun’un bu alanda Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek “Tarımsal üretimin stratejik bir öneme sahip olduğu günümüzde bu alanda her adımı büyük bir hassasiyetle atıyoruz. Bu bilinçle hareket edip şehrimizin her bir karışı değerli olan toprağını en güzel şekilde işleyerek Samsun’un tarımını dünyada öncü hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz hibelerle her zaman üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.