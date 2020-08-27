Öğrencilerin ev sorununa bu uygulama son verecek

Kayseri, Bursa, Muğla ve İzmir’den İstanbul’a eğitim görmek için gelen Ali Samed Güneş, Ezgi Özdil, Nur Aydın, Ege Tokdemir, Metin Erşahin ve Ege Uçucu, kiralık ev bulmakta sıkıntı yaşamalarından yola çıkarak üniversiteye başlayan akranlarının ihtiyaçlarına ve isteklerine yönelik hizmet sunup destek olmak amacıyla kısa ismi ‘S-Home’ olan ‘Student’s Home’ adlı web sitesi ve aplikasyonunu geliştirdi. Öğrenciler arasında dayanışma ağının güçlenmesini hedefleyen genç girişimciler, geliştirdikleri yeni uygulama ile başta daha hızlı ve kolay ev bulma, kampanyalı mobilya paketleri, anlaşmalı işletmelerden indirimler, fatura ve abonelik işlemleri, sosyalleşip eğlenmek için çeşitli aktiviteler, evcil hayvan sahiplenme, indirimli nakliye ve tadilat gibi hizmetleri sunuyor.

Ali Samed Güneş

AYNI SORUNLARI YAŞADIM

Okumak için geldikleri kentte yaşadıkları sorunların kendilerine çıkış yolu olduğunu söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi, kurucu başkan Ali Samed Güneş, "Projeyi, farklı bir şehirden İstanbul’a üniversite okumak için gelen öğrencilerin ev bulmakta sıkıntısı çekmemesi için geliştirdik. Aynı sorunları İstanbul’a ilk geldiğimiz zamanlarda ben de yaşadım. Ev ararken ailemle görüştüm bana eşyalı ev bulmamı söylediler. Yeni geldiğim için mobilya bulurken zorlanacağımı düşündüler haklılar, nitekim öyle de oldu" dedi.

EVİNİ BULUYORUZ, MOBİLYA İHTİYACINI GİDERİYORUZ

Kayseri’den üniversiteyi okumak için İstanbul’a geldiğini anlatan Güneş, ev bulmak için birçok emlakçı gezdiğini ve sorun yaşadığını dile getirerek şöyle konuştu: “Ev aradığımda çok sıkıntı yaşadım. Emlakçılarla öğrencilerin ilişkisi problemliydi, birbirimizi anlamıyorduk. Buradan hareketle projeyi hayata geçirdik. Öğrencinin evini buluyoruz, mobilya ihtiyacını gideriyoruz. Öğrenciye verdiğimiz ayrıcalıklar kartıyla anlaşmalı olduğumuz kafe ve restoranlarda indirim uygulatıyoruz. Ayrıca, sosyalleşme platformumuz var, kart sahiplerini buraya da dahil ediyoruz. Her zaman yardım etmek için WhatsApp grubuna ekliyoruz, destek oluyoruz.”