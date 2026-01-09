Öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptırdı

İzmir’de bir öğretmenin, 6 kız öğrenciyi ders saatinde evinde temizlik yaptırdığı iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldı. Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Dürdane Tekin, 4 Kasım 2025 günü Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli öğrencileri okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında, ders sırasında okuldan çıkardı. Tekin öğrencileri, güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan bir noktadan özel aracına bindirerek yeni taşındığı eve götürüp temizlik yaptırdı.





ÇOCUKLARIN YANINDA ALKOL VAR

Velilerin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptığı şikayet başvurusu sonucu ortaya çıkan olayda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı görüldü. Şikayet dilekçesinde bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi. Velilerin şikâyeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.





MEB MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Skandal olaya ilişkin İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basınında yer alan iddialara ilişkin Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Müdürlüğümüzce konu hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı, olayı soruşturmak için müfettiş görevlendirdi.





Dini eğitime karşı eylem yapmış

Tekin'in daha önce Eğitim-İş Bornova Temsilcisi olarak görev yaptığı da öğrenildi. MEB'in Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında okullarda manevi danışman bulundurulmasına en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri olan Tekin'in yaptığı bir basın açıklamasında, "MEB, çocuklarımızın pırıl pırıl zihinlerini Orta Çağ karanlığına sürüklemek için adeta seferberlik ilan etmiştir” demişti.



