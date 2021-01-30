Gündem Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı Askerin annesi babası ve kardeşi öldü
SAMSUN

Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: Askerin annesi babası ve kardeşi öldü

Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: Askerin annesi babası ve kardeşi öldü

Oğullarını Samsun’da vatani birliğine teslim eden aile İstanbul’a geri dönüşte yaptığı kazada askerin anne ve babası ile kardeşi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Aile, paramparça olan araçtan sağ çıkamadı.
Aile, paramparça olan araçtan sağ çıkamadı.

İstanbul Esenyurt’ta ikamet eden Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapması için oğlu Mürsel Çelik (24) ile birlikte yanına eşi Gülbahar Çelik (41) ve diğer oğlu Gürsel Çelik’i (22) de alarak bu sabah Samsun’a geldi. Mürsel Çelik’i askeri birliğine teslim eden aile İstanbul’a geri dönerken baba Mustafa Çelik idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki su kanalına girip 50 metre sürüklendi. Kazada, Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik ile oğlu Gürsel Çelik ağır yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne Gülbahar Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Baba ile oğlu Kavak Devlet Hastanesi’nde, anne de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden ailenin Tokat Almus nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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