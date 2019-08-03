Gündem Okan Bayülgen İletişim Başkanı Altuna yapılan itibar suikastıdır
ANKARA

Okan Bayülgen: İletişim Başkanı Altun'a yapılan itibar suikastıdır

Okan Bayülgen, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a karşı itibar suikastı başlatıldığını söyledi. Bayülgen, “Bahsedilen bir maaş alma hikayesi var. Merak ettim maaşı nedir diye... Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikastı yapılıyorsa bu adama demek ki İletişim Başkanı belki de o mevkide birilerinin ayağına basıyor. Belki yapılan sadece bir muhalefet tavrı değildir. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Okan Bayülgen
​Okan Bayülgen

Tv100 ekranlarında yayınlanan İnce Ayar programında Özay Şendir konuğu olan Okan Bayülgen’e canlı yayında, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve eşinin aldıkları maaş üzerinden hedef alınmasını sordu.

Okan Bayülgen, olayı itibar suikasti olarak değerlendirerek, 2 yıl boyunca kendisinin de itibarsızlaştırılmaya ve yalnızlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

İtibar suikastine maruz kalan tek kişinin kendisi olmadığını belirten Okan Bayülgen, şunları söyledi:

  • “Demek ki böyle bir itibarsızlaştırma İletişim Başkanı’nın da başına gelebilirmiş. Tam hikâyeyi bilmiyorum ama böyle önemli bir mevkideki adamın dahi tweetlerinde isyanını görüyorum. Bir özdeşlik kurdum. Benim başıma gelen onun da başına geliyor. Ben bir sanatçıyım. Bir sanatçıya bunu yapmak korkunç bir olay ama bir yandan da bu adam İletişim Başkanı. Çok önemli bir mevkide; Türkiye’de iletişimin başındaki adam”

BEN O MAAŞI KENDİ MÜDÜRÜME VERİYORUM

Bayülgen, “Bahsedilen bir maaş alma hikayesi var. Merak ettim maaşı nedir diye... Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikasti yapılıyorsa bu adama, demek ki bu adam yalnız. Demek ki İletişim Başkanı belki de o mevkide birilerinin ayağına basıyor. Belki yapılan sadece bir muhalefet tavrı değildir. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum. Memleket açısından da üzülüyorum. İletişim Başkanı böyle bir şey için twitter’dan feryat ediyorsa burada bir problem vardır” diye konuştu.

BU İTİBAR SUİKASTINA KARŞI ÇOK HASSASIM

İtibar suikastının ölümden daha fena olduğunu ifade eden Bayülgen, “Birbirimizi itibarsızlaştırmayalım. Konuyu bilmiyorum, konu gazetecilerin konusu. Bir devlet memuru, bulunduğu konum itibarıyla ihale takip ediyor olsaydı, onun maaşını konuşuyor olacak mıydık, hayır. Bu itibar suikastına karşı çok hassasım. İster iktidardan ister muhalefetten olsun hassasım. Gazetecileri de bu konuyu incelemeye davet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KAZANDIĞI ÖDÜLLER GÜNDEME GİRMİYOR

Yazar Özay Şendir ise, “Halkla İlişkilerin Oscarları” olarak kabul edilen Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından İletişim Başkanlığına ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde iki ödül birden verildiğine işaret ederek, “Bu ödülleri Fahrettin Bey’in başında olduğu İletişim Başkanlığı kazandı. Ama bunun gibi iyi şeyler sosyal medya gündemine girmiyor. Biz niye iyi şeyleri konuşmayız.” ifadelerini kullandı.

Okan Bayülgen: İletişim başkanına yapılan itibar suikastıdır
OYNAT 06:30
Okan Bayülgen: İletişim başkanına yapılan itibar suikastıdır
Tv100 ekranlarında yayınlanan İnce Ayar programında Özay Şendir'in konuğu olan Okan Bayülgen, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a karşı itibar suikastı başlatıldığını söyledi. Bayülgen, “Bahsedilen bir maaş alma hikayesi var. Merak ettim maaşı nedir diye... Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikastı yapılıyorsa bu adama demek ki İletişim Başkanı belki de o mevkide birilerinin ayağına basıyor. Belki yapılan sadece bir muhalefet tavrı değildir. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum.” dedi.


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