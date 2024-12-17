Oksijen yerine azot verilmişti: Minik Ege hayata tutunamadı

Torbalı'da yaşayan İpek Yeşilçam ve Ünal Avcı'nın ikinci çocukları Ege Avcı, 4 yaşındayken tek gözünde şaşılık şikayetiyle 12 Aralık 2018'de bir hastanede ameliyata alındı. Anestezi esnasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot verilmesi sonrası solunumu ve kalbi duran Ege, Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

O günden beri engelli olarak yatağa bağımlı yaşayan Ege, 2 Eylül'de Behçet Uz Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ege, 15 Aralık'ta verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesi, Ege'nin hayatını karartan bu ihmal nedeniyle yıllardır hukuk mücadelesi verirken, olayın üzerinden geçen 6 yıla rağmen dava sonuçlanmadı.

Soruşturma sonrası anestezi cihazının bağlantılarını yapan medikal firmasının yetkilileri F.K. ile A.Y., mekanik eksikliklerin giderilmesi için anlaşılan firma yetkilisi N.Ö., hastanenin faaliyete geçtiği tarihten kesin kabulüne kadar bakım ve onarımının yükümlülüğünde sorumlu olan firma yetkilisi V.B., Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Ş.T., Hastane Müdürü A.A., Mekatronik Teknikeri T.O., Biyomedikal Teknikeri F.G., Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi A.Ö., Anestezi Teknisyeni S.A. ve Anestezi Uzmanı Dr. G.G.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında Torbalı 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.