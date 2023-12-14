İstanbul'da özel bir okulun sahibi olan M.K.E., tefecilere giderek 700 bin lira borç para aldı. Bunun karşılığında ise tefecilere toplam değerleri 1 milyon 386 bin lirayı bulan 77 bin lira değerinde 18 senet verdi. M.K.E., bununla da kalmadı tefecilere farklı dönemlerde aldığı başka borçlara karşı da 1 milyon 500 bin lira değerinde 40 senet daha verip teminat olarak da araç devri yaptı. Ancak M.K.E. borçlarını ödemesine rağmen tefecilik yapan çete peşini bırakmadı. Çete üyeleri M.K.E.'ye ait okula da giderek burada velilere ait senetlere el koydu. Velileri arayarak senetleri tahsil etmeye çalışan çete üyeleri böylelikle M.K.'E.yi 12 milyon zarara uğrattı.