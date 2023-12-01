Okul servisi kamyonetle çarpıştı: 20 öğrenci ve sürücü yaralandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ağrı-İran kara yolunda meydana geldi. Özel Ağrı OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan U.T. idaresindeki 04 S 0018 plakalı okul servisi ile N.P. idaresindeki 53 AU 871 plakalı açık kasa kamyonet çarpıştı.

İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan öğrencilerden Berfin Yaka ile Alican Yürük, ameliyata alındı.