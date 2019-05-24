Okula devam sanatla geldi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, görsel sanatlara yönlendirilen Şehit Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 2 bin eser, yapılan düzenlemeyle adeta sanat galerisine dönüştürülen okulun bodrum katında sergileniyor.

Bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü, 50 öğretmenin görev yaptığı okulda başarıyı artırmak, devamı sağlamak amacıyla öğrenciler görsel sanatlara yönlendirildi.

Görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat öncülüğünde, okuldaki diğer öğretmenlerin de desteğiyle dersten arta kalan zamanlarda resim yapan öğrenciler, atık malzemelerden de çeşitli eserler hazırladı.

Hazırlanan ürünlerin sayısı 2 bine ulaşınca okulun atıl durumdaki fazla malzemelerin saklandığı depo olarak kullanılan bodrum katı, sergi salonu olarak düzenlendi.

TÜM ÖĞRENCİLER SERGİYE KATKI SUNDU

El birliğiyle düzenlenen okulun zemin katına “Huzur Sokağı”, duvarlarına Yeşilçam’ın ünlü oyuncularının portrelerinin çizildiği alana ise “Yeşilçam Sokağı” adı verildi. Büyük ilgi gören sergideki ürünler öğrenciler için mutluluk, veliler için de gurur vesilesi oldu.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat, daha önce atıl durumda olan ve depo olarak kullanılan zemin katı okuldaki tüm öğrenciler ve öğretmenlerin desteğiyle sanat amaçlı değerlendirdiklerini aktardı. Polat, çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Başarılı olan okulumuz bu sergi ile de başarının tesadüf olmadığını gösterdi. Sergide 2 bin parça iş çıkardık ve tüm öğrencileri katarak bunu gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz de buranın bu hale geleceğini düşünmediler başta ama artık burası hem onların hem velilerin hem de ziyaretçilerin gezip, görebileceği sanat galerisi halini aldı” dedi.

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ÖĞRENCİLER VE VELİLERİ DE MEMNUN

Öğrencilerden İrem Akçin, büyük emekle salonu hazırladıklarını belirterek, çizdikleri resimlerle bu galeriyi oluşturduklarını söyledi. Çok mutlu olduklarını anlatan Akçin, “Önceden burası bir depoydu, şimdi ise sergi alanı oldu. Sadece resim yeteneği olan değil, diğer öğrencilerin de katkıları var.” diye konuştu. Özgür Olgun, kendilerine imkan sağlayan öğretmenlerine teşekkür etti.

“Daha önce okul çıkışında ve boş vakitlerimizde dışarıda dolaşıyorduk. Şimdi ise zaman bulamıyoruz. Boş zamanlarımızda çizdiğimiz resimleri galerimize asıyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Ailelerimiz de sergiyi görünce bizimle gururlanıyor” ifadelerini kullanan Olgun, bütün arkadaşlarının katkı vermesiyle güzel bir ortam oluştuğunu aktardı.