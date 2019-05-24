Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Okula devam sanatla geldi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ŞIRNAK

Okula devam sanatla geldi

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu’nda okula devamı sağlamak amacıyla görsel sanatlara yönlendirilen öğrenciler gurur kaynağı oldu. Öğrencilerden Özgür Olgun, “Boş vakitlerimizde dışarıda dolaşıyorduk. Şimdi ise boş zaman bulamıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat
Görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, görsel sanatlara yönlendirilen Şehit Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 2 bin eser, yapılan düzenlemeyle adeta sanat galerisine dönüştürülen okulun bodrum katında sergileniyor.

Bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü, 50 öğretmenin görev yaptığı okulda başarıyı artırmak, devamı sağlamak amacıyla öğrenciler görsel sanatlara yönlendirildi.

Görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat öncülüğünde, okuldaki diğer öğretmenlerin de desteğiyle dersten arta kalan zamanlarda resim yapan öğrenciler, atık malzemelerden de çeşitli eserler hazırladı.

Hazırlanan ürünlerin sayısı 2 bine ulaşınca okulun atıl durumdaki fazla malzemelerin saklandığı depo olarak kullanılan bodrum katı, sergi salonu olarak düzenlendi.

TÜM ÖĞRENCİLER SERGİYE KATKI SUNDU

El birliğiyle düzenlenen okulun zemin katına “Huzur Sokağı”, duvarlarına Yeşilçam’ın ünlü oyuncularının portrelerinin çizildiği alana ise “Yeşilçam Sokağı” adı verildi. Büyük ilgi gören sergideki ürünler öğrenciler için mutluluk, veliler için de gurur vesilesi oldu.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat, daha önce atıl durumda olan ve depo olarak kullanılan zemin katı okuldaki tüm öğrenciler ve öğretmenlerin desteğiyle sanat amaçlı değerlendirdiklerini aktardı. Polat, çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Başarılı olan okulumuz bu sergi ile de başarının tesadüf olmadığını gösterdi. Sergide 2 bin parça iş çıkardık ve tüm öğrencileri katarak bunu gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz de buranın bu hale geleceğini düşünmediler başta ama artık burası hem onların hem velilerin hem de ziyaretçilerin gezip, görebileceği sanat galerisi halini aldı” dedi.

REKLAM

ÖĞRENCİLER VE VELİLERİ DE MEMNUN

Öğrencilerden İrem Akçin, büyük emekle salonu hazırladıklarını belirterek, çizdikleri resimlerle bu galeriyi oluşturduklarını söyledi. Çok mutlu olduklarını anlatan Akçin, “Önceden burası bir depoydu, şimdi ise sergi alanı oldu. Sadece resim yeteneği olan değil, diğer öğrencilerin de katkıları var.” diye konuştu. Özgür Olgun, kendilerine imkan sağlayan öğretmenlerine teşekkür etti.

  • “Daha önce okul çıkışında ve boş vakitlerimizde dışarıda dolaşıyorduk. Şimdi ise zaman bulamıyoruz. Boş zamanlarımızda çizdiğimiz resimleri galerimize asıyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Ailelerimiz de sergiyi görünce bizimle gururlanıyor” ifadelerini kullanan Olgun, bütün arkadaşlarının katkı vermesiyle güzel bir ortam oluştuğunu aktardı.

Yerli ilaç sanayisinde teşvik güçlendirilecek
HAYAT
Yerli ilaç sanayisinde teşvik güçlendirilecek
Sandığınızdan çok çalmışlar

Sandığınızdan çok çalmışlar

YSK, hırsızlığın boyutunu ortaya koydu. Tablo vahim.
Tersane kurulursaistihdam rekoru kırılır

Tersane kurulursa
istihdam rekoru kırılır

Akdeniz'de tersane kararı denizcilik sektörünü heyecanlandırdı.
KHK’lılar sandığa böyle sızmış

KHK’lılar sandığa böyle sızmış

KHK'lıların sandıklara nasıl sızdığı tek tek açıklandı.
CHP'nin tüm <br>tezleri çökertildi

CHP'nin tüm
tezleri çökertildi

CHP'nin ortaya attığı iddialara tek tek cevap verildi.
'Yeni askerlik' komisyondan geçti

'Yeni askerlik' komisyondan geçti

Kanun Teklifi, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.
ABD’nin sözcüsü!

ABD’nin sözcüsü!

S-400'ler, ABD gibi CHP'yi de rahatsız ediyor.
Önce yangın<br> sonra tehdit

Önce yangın
sonra tehdit

Teröristler Araplara ait tarım arazilerini yaktı.

FETÖ'nün <br>kiralık senatörü

FETÖ'nün
kiralık senatörü

S-400 yaptırımları ABD'de resmileşti.
120 bin askerin<br> ilk paketi mi?

120 bin askerin
ilk paketi mi?

ABD, İran bahanesiyle Körfez'e asker yığıyor.
Fransa maçı<br>karaborsada

Fransa maçı
karaborsada

100 liralık maç bileti 2 bin 500 liraya kadar fırladı.
Sağlıkta <br>istihdam müjdesi

Sağlıkta
istihdam müjdesi

Erdoğan müjdeyi verdi, atama süreci başlıyor.
Şaşmayan<br>pusula: Akif Emre

Şaşmayan
pusula: Akif Emre

Eşi ve yakın dostları Akif Emre'yi anlattı.
Pentagon asker<br>göndermeyecek

Pentagon asker
göndermeyecek

ABD basını, İran'a karşı asker gönderileceğini öne sürmüştü.
Gri listeye<br>bir çizik daha

Gri listeye
bir çizik daha

​Elazığ'da öldürülen teröristlerden biri gri listede çıktı.
'Üzeri kirli' diye<br>koltuğa oturtmadılar

'Üzeri kirli' diye
koltuğa oturtmadılar

​Minibüs şoförü, 6 ay süre ile seferden men edildi.
Tabeladaki 'Dersim'<br>yok hükmündedir

Tabeladaki 'Dersim'
yok hükmündedir

Bahçeli, Tunceli Belediyesi'nin kararına ve gündemdeki konulara değindi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.