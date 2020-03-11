Gündem Okullara koronavirüs tatili gelirse uzaktan eğitime geçme hazırlığı İki kolej çalışmalarını duyurdu
EĞİTİM

Okullar koronavirüs yüzünden tatil edilirse Türkiye'de Milli Eğitim uzak eğitime mi geçecek?

Okullara koronavirüs tatili gelirse uzaktan eğitime geçme hazırlığı: İki kolej çalışmalarını duyurdu

Türkiye’de koronovirüsü nedeniyle eğitime ara verilmesi kararı çıkması halinde uzaktan eğitim ile öğrencilerinin kendi öğretmenleriyle eğitimlerine kesintisiz devam etmesi için çalışmalar başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair kararı henüz açıklamazken Türkiye'deki önde gelen özel eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji ile Mektebim Koleji eğitimlere ara verilmesi halinde öğrencilerin uzaktan eğitim metodu ile derslerine devam edeceğini duyurdu. Virüsün çıktığı Çin'de geçilen sistem büyük ölçüde başarılı olmuştu. Bahçeşehir Üniversitesi, Korona virüsü nedeniyle derslere uzaktan devam etme kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi

Haber Merkezi AA DHA
Türkiye'de bir çok üniversitede uzaktan eğitim sisteminin yapısı var.
Türkiye'de bir çok üniversitede uzaktan eğitim sisteminin yapısı var.

Türkiye’de ilk koronavirüs (Covid-19) vakası görülmesi sonrası okullar birbiri ardına tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Bahçeşehir Koleji ile Mektebim Koleji, eğitimlere ara verilmesi halinde öğrencilerin uzaktan eğitim metodu ile derslerine devam edeceğini duyurdu. Bahçehir Üniversitesi ise derslerin 30 Mart'a kadar online yapılacağını açıkladı.

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, şu anda Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşmelerinin sürdüğünü ve okulların tatil edilmesi hâlinde Mektebim Koleji’nde derslerin teknolojinin sağladığı imkânlarla devam edeceğini açıkladı. Özkök, “Ülkemizde eğitime ara verilmesi kararı çıkması hâlinde distance learning (uzaktan eğitim) metoduyla online olarak öğrencilerimizin kendi öğretmenleriyle eğitime kesintisiz devam edebilmesini sağlayacak tüm düzenlemeler üzerinde çalışıyorduk. Bu noktada 1. sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz evlerinden sanal sınıflarda derslerine kaldıkları yerden devam edecekler.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili açıklama
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili açıklama

LGS ve YKS'ye hazırlıkta kayıp olmayacak

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, toplumsal farkındalık ve sıkı tedbirler alındığı taktirde salgının en az hasarla atlatılacağına inandığını belirterek, “Özellikle ulusal sınav hazırlık grubundaki öğrencilerimizin (7, 8, 11 ve 12. sınıflar) ders kaybına uğramamaları için uzun süredir yürütülen tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Rutin ders akışının yanı sıra premium dersler kapsamında Bölüm Başkanlarımız genel tekrar dersleri yapacaktır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz tarafından gündemli bilgilendirme yapılarak, süreç desteklenecektir. Detaylar düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.” şeklinde konuştu.


DHA
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Korona virüsü nedeniyle derslere uzaktan devam etme kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.

Bahçeşehir'de 15 Mart'ta deneme dersleri yapılacak

Bahçeşehir Koleji de dünya genelinde görülmekte olan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirlerinin yanı sıra ilan edilebilecek olası bir tatile karşı da tedbir alarak online eğitime geçmek için tüm altyapı çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, deneme dersi 15 Mart Pazar günü 8 ve 12. sınıf öğrencileri için canlı olarak gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğrencileri “Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Çeşitleri” konusunun işleneceği Fen Bilimleri, 12. sınıf öğrencileri ise “İntegralde Alan” konusunun işleneceği Matematik derslerine METODBOX platformu üzerinden katılacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin bir arada bulunduğu ortamlarda hastalıkların çabuk yayıldığını belirterek, "Türkiye genelinde 80 bini aşkın öğrencisi olan bir eğitim kurumu olarak her türlü olasılığa karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Bazı ülkelerde uygulanan okulların tatil edilmesi uygulamasının ülkemizde de yaşanması durumuna karşı online derslerle öğrencilerimizin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri için de tüm altyapı çalışmalarımız tamam.” değerlendirmesinde bulundu.

Olası bir tatil durumunda tüm kademelerdeki tüm öğrencilerin dersleri online olarak takip etmelerinin mümkün olduğunu kaydeden Dağ, 15 Mart Pazar günü 8. ve 12. sınıf öğrencileri için online ders yayını yapacaklarını ifade etti.

Okullar kapatıldı ama dersler devam ediyor: Koronavirüs eğitim sistemini dönüştürdü
OYNAT 00:00
Okullar kapatıldı ama dersler devam ediyor: Koronavirüs eğitim sistemini dönüştürdü
Dünyanın birçok ülkesinde salgın nedeniyle üniversite ve okullar tatil edildi. Eğitimin aksamaması için çoğu okul, dersleri internet üzerinden yürütüyor. Durumdan memnun olanlar da var okula gitmeyi özleyenler de.


Bahçeşehir Üniversitesi online eğitime geçti
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Türkiye’de korona virüs vakası görülmesinin ardından öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm dersleri, online platformlarda devam ettirme kararı aldı. Üniversite yönetimi online derslerin programının hafta sonu itibariyle duyurulacağını açıkladı. Kararın alınmasında öğrencilerin, korona virüsün oluşturduğu panik ve kaygı sürecini sağlıklı bir şekilde geçmeleri ve eğitim öğretimlerinin aksamamasının amaçlandığı ifade edildi.

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