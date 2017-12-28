Okullar ne zaman tatil olacak

15 tatil ne zaman başlayacak konusu eğitim gündemindeki önemini sürdürmeye devam ediyor. Dönem içerisinde erken saatlerde kalkarak okula giden öğrenciler, serbest zaman elde edebilmek için geri sayıma geçtikleri sömestr tatilini sorgulamaya devam ediyor. Tatil yapacakları günü iple çeken öğrencilerin sorguladığı 15 tatil ne zaman sorusu, milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yarıyıl tatili ile birlikte dinlenme ve kendilerine daha fazla zaman ayırma fırsatı bulacak. 15 tatilden önce ise okullara kar engeli olmazsa ilk tatil yılbaşında olacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? Yılbaşı hangi güne denk geliyor? İşte öğrencilerin araştırdığı soruların cevapları:

Okullar ne zaman kapanacak

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini tüm okullara bildirmişti. MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, 15 tatil zili ocak ayının son haftasında çalacak. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen dersler, ödevler ve sınavlarla geçen sürece kısa bir süreliğine ara verecek.

Takvimde yer alan tarihlere göre ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 19 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Okullar 8 Haziran 2018 tarihinde kapanacak.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

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2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2017'de sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.