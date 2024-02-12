Okulların bakımını biz yapacağız

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 12. Bölge 7. Dönem 1. Teşkilat Eğitim Programı’na katıldı. Küçükçekmece’de bir otelde düzenlenen programda Kurum, İstanbul’un memurlar için yaşanabilir bir şehir olması için özel gayret ortaya koyacaklarını vurguladı. Toplu ulaşımda iyileştirmelere gideceklerini anlatan Kurum, “Çalışan memurlarımızın evlatları için her mahallemizde 7/24 esasıyla çalışacak kreşler yapacağız” dedi. Memur, işçi ve emekçilerin kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle proje ve yapım aşamasında teknik destek vereceklerini ifade eden Kurum, “Ev sahibi olmanızı kolaylaştıracağız” diye konuştu. Okullardaki hijyen, güvenlik ve temizlik problemlerine de değinen Kurum şunları kaydetti: “Okul müdürleri bunlarla uğraşıyor. Size söz veriyorum. Biz göreve geldiğimizde artık böyle bir sorununuz kalmayacak. Okullarımızın temizlik, güvenlik ve bakımında yanınızda olacağız. Biz bu yükü omuzlarınızdan alacağız ki siz, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çok daha nitelikli faaliyetler yapabilesiniz.”