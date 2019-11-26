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POLİTİKA

Olağan şüpheliler

CHP Genel Merkezi’nde kurgulandığı ortaya çıkan “Muharrem İnce Külliye’ye çıktı” kumpası henüz aydınlatılamadı. İnce’nin partideki bir “çete”yi işaret etmesi dikkatleri olağan şüphelilere çevirdi. Ankara kulislerinde Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak gibi isimlerin içinde bulunduğu 10 Aralık Hareketi işaret ediliyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de "Külliye'ye giden CHP'li" muamması devam ederken, iddiaların odağındaki isim Muharrem İnce'nin kime 'çete' vurgusu yaptığı merak konusu oldu. CHP kulislerinde olağan şüpheli olarak 10 Aralık Hareketi öne çıkıyor. Oğuz Kaan Salıcı'nın başı çektiği hareketin partiyi ele geçirmek için böyle bir iftira atmış olabileceği belirtiliyor. CHP’de hararet artarken her konuda konuşan Ekrem İmamoğlu ve Selin Sayek Böke'nin sessizliği ise süreçte dikkat çekici. Kulislerde ise büyük kurultay öncesi yapılan mahalle ve ilçe delege seçimlerinde İnce'ye yakın isimlerin seçilmeye başlaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun bunun önünü kesmek için bu tezgahı planladığı konuşuluyor.

Oğuz Kaan Salcı

ÇETEYE İŞARET ETMİŞTİ

CHP'deki yalan sarmalı gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Külliye'ye gittiği iddia edilen Muharrem İnce'nin basın toplantısında sarf ettiği "Bu çete her işte var bunlar. Ama merak etmeyin bugün bana bu iftirayı attılar yakında Kılıçdaroğlu'na atarlarsa şaşırmam" sözleri sonrası parti içinde kimi ve kimleri kast ettiği merak konusu oldu.

10 ARALIK OPERASYONU MU?

Canan Kaftancıoğlu

Kulislerde, partiyi ele geçirmeye çalışan 10 Aralık Hareketi’nin ismi konuşuluyor. "CHP sosyal demokrat bir parti değildir, sosyal demokrasinin önünde en büyük engeldir ve kapatılmalıdır. CHP bir parti değil vakıf olarak hayatına devam etmelidir" söylemleriyle bilinen '10 Aralık Hareketi' 10 Aralık 2005'te toplanarak İbrahim Kaboğlu başkanlığında yeni bir anayasa bile hazırlamıştı. Partide 10 Aralık'çıların başını Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı çekerken, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu hareketin içerisinde yer aldığı biliniyor. Parti koridorlarında 10 Aralık'çıların İnce'ye iftira atarak partide içindeki hakimiyetlerini pekiştirmek istediği belirtiliyor.

CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakalar sahte çıktı: Emniyette kayıtları yok
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CHP’li ‘kaynağın’ Talat Atilla’ya verdiği plakalar sahte çıktı: Emniyette kayıtları yok

SESSİZLER ORDUSU

Partide bir diğer dikkat çeken isimler ise her konu hakkında yorum yaparken CHP’de kıyamet koparken sessizliğe bürünenler. Selin Sayek Böke, Ali Haydar Hakverdi, Levent Gök, Haluk Koç ve Bülent Tezcan'ın sessizliği ise süreçte dikkat çekici bulunuyor.

İMAMOĞLU YORUMSUZ

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise gelişmelere ilişkin sorulara sadece "İlgim dışındadır" demesi tartışmaya açık.

DELEGE TEZGAHI

Öte yandan kulislerde, 37'nci Olağan Kurultay dönemine giren partide, 2020 Şubat ya da Mart’ta yapılması planlanan büyük kurultay öncesi parti içinden hamlelerin geldiği belirtiliyor. Genel başkanlık seçimli kurultay öncesi yapılan mahalle ve ilçe delege seçimlerinde İnce'ye yakın isimlerin seçilmeye başladığı, Kılıçdaroğlu ve yönetiminin bunun önünü kesmek için söz konusu tezgahı planladığı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiasına cevap
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiasına cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Başkanlığında vatandaşlara seslendi. Erdoğan, 'Külliye'de CHP'li isimle görüştü' iddiaları ile ilgili olarak, 'Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki 'herhalde yanıldık' filan. Bay Kemal senin hayatın yalan, hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz' dedi.


Kanıtın varsa konuş

  • Engin Özkoç
  • ***
  • Muharrem İnce
  • Dün gün boyu parti içerisinde sosyal medyadan atışmalar devam etti. İnce, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar" açıklamasını yaparken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan İnce'ye tepki geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Özkoç, "Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP
OYNAT 01:18
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP
Çanakkale'de AK Parti Genişletilmiş Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, “Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP. Ne yaptıkları belli olmayan, kendi iç kavgaları kulisleri, dünya alem şaşkınlıkla izliyor” dedi.



Kumpası git diyen kurdu

Faik Öztrak

Rahmi Turan, Talat Atilla ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurduğu kumpas tezgahında açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Muharrem İnce ve Engin Özkoç’un ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak kameraların karşısına geçti. İnce’nin “CHP’de çete var” açıklamalarına cevap veren Öztrak, “CHP’de çete olmaz, ‘çek git’ diyen kimse kumpası o kurmuştur” dedi. CHP MYK sonrası açıklamalarda bulunan Öztrak, İnce’nin “CHP sözcüleri neden sessiz” açıklamasına üzerine, “Biz hiçbir arkadaşımızla ilgili açıklama yapmadık. Arkadaşlarımın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Ömer Çelik’in CHP’nin özür dilemesi gerektiği açıklaması sorulan Öztrak, “CHP olarak sürece baktığımızda bunun kumpas olarak planlandığı ortada. Neden özür dileyeceğiz? Kumpası planlayanlar bizden özür dilesin” dedi.

Özür dilesin

  • Ömer Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beştepe'ye giden CHP'li iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Çelik, "Yalan siyaseti üzüntü verici" dedi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. Çelik şunları söyledi: “Kendi partilerini alıp siyasi suikast yapıyorlar. Bu yalan siyasetinin nereye varacağını izliyoruz. CHP kendi kendini imha eden bir parti. Bu yalan haberi üretenler iddiasından vazgeçti. Gelinen noktada CHP'nin bu kampası kendi içinde ortaya çıktı. Halen özür dilemek yerine ısrar ediyorlarsa halen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gösteren kim varsa bilin ki bu komplonun içindedir. CHP yönetimi, bu yanlış yönetim ve komplo, kumpas siyasetiyle bir maliyet haline getirmiştir.”

Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
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Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
Muharrem İnce Külliye iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. İnce 'CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir' ifadelerini kullandı.
Olağan şüpheliler

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​CHP'deki kumpas tezgahı her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor.
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