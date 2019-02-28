Gündem Öldü sandıkları babası 41 yıl sonra ortaya çıktı
ADİYAMAN

Adıyaman

Öldü sandıkları babası 41 yıl sonra ortaya çıktı

Adıyaman'da 41 yıl önce borçlarını ödeyemediği için evini terk eden ve o günden sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, Konya'da kimlik çıkarmak içini gittiği nüfus müdürlüğündeki yetkililerin çabası sonucu yakınlarıyla bir araya geldi. Hakkında "gaiplik" kararı bulunan yaşlı adamı nüfus müdürlüğünden gelen fotoğraflarından tanıyan yakınları, Özer'i Konya'dan alarak Adıyaman'a getirdi.

Haber Merkezi AA
75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, 41 yıl sonra memletine döndü, ailesiyle buluştu.
75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, 41 yıl sonra memletine döndü, ailesiyle buluştu.

Adıyaman'da 41 yıl önce borçlarını ödeyemediği için evini terk eden ve o günden sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, Konya'da kimlik çıkarmak içini gittiği nüfus müdürlüğü yetkililerinin çabasıyla ailesiyle bir araya geldi.

Adıyaman merkeze bağlı Turuş köyünde yaşayan Özer, 1978 yılında en küçüğü 28 günlük 4 çocuğunu ve eşini geride bırakarak iş bulmak ve borçlarını ödeyebilmek için evi terk etti. Günlerce eve dönmeyen Özer'in ailesi, İl Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu ancak arama çalışmalarından sonuç alınamayınca hakkında "gaiplik" kararı verildi.

Özer, 41 yıl boyunca çeşitli illerde farklı işlerde çalıştı. Bu sürede kimliğini kaybeden Özer, Konya'da çalışırken dizlerindeki ağrı nedeniyle hastaneye başvurdu. Kimliği olmadığı için tedavisi yapılamayan Özer, bunun üzerine Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne giderek, kimlik çıkarmak istedi. Nüfus kütüğünü inceleyen müdürlük yetkilileri, Özer hakkında "gaiplik kararı" olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Özer'in Adıyaman'da yaşayan kardeşi Bayram Özer ve yeğeni Murat Bilgiç'e ulaşan yetkililer, yakınlarına yaşlı adamın fotoğraflarını gönderdi.

Yıllardır haber alamadıkları ve öldüğünü düşündükleri Mehmet Emin Özer'in yaşadığını anlayan yakınları, Konya'ya giderek kendisini Adıyaman'a getirdi.

"Kendimi dünyaya tekrar gelmiş gibi hissediyorum"

Yıllar sonra yakınlarına ve memleketine kavuşan Mehmet Emin Özer, yaptığı açıklamada, Adıyaman'da çiftçilik yaparken borçlandığını, borçlarını ödeyemeyince de çalışmak için kimseye haber vermeden evden ayrıldığını söyledi.

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Yaklaşık 41 yıl Adana, Mersin, İzmir, Tekirdağ ve son olarak da Konya'da farklı işlerde çalıştığını ancak kazandığı parayla ihtiyaçlarını zor karşıladığını anlatan Özer, şunları kaydetti:

  • "Hep aileme gitmek istedim ama çekindim, yapamadım. Şu an kardeşlerime kavuştuğum için çok mutluyum. Kendimi dünyaya tekrar gelmiş gibi hissediyorum. Sevincimden dizlerimdeki rahatsızlığı bile unuttum. Sofraya oturduğumda, ailem aklıma geldiği an yemeği bırakıp dışarı çıkıyordum. Sanki evin tavanı üstüme çökmüş gibi geliyordu."

Özer, zaman içinde kimliğini kaybettiğini ancak çok fazla üzerinde durmadığını dile getirerek, "Yaşım ilerledikçe de dizlerimde ağrılar oluşmaya başladı. Kimliğim olmadığı için hastaneye gidip tedavi olamıyordum. En son kimliğimi çıkarmak için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuru yaptım. Onlar da incelemeler sonucu beni kardeşlerime teslim etti."

Özer, hastanede tedavisinin yapılabilmesi ve hakkındaki gaiplik kararının kaldırılması için yardım beklediğini de sözlerine ekledi.

"Yıllar sonra dayımıza kavuştuk

Mehmet Emin Özer'in yeğeni Murat Bilgiç de dayısının kendisi bir yaşındayken ortadan kaybolduğunu, annesinden dinlediği dayısına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Ailesinin yıllarca dayısını aradığını ancak hiçbir haber alamayınca artık umutlarının tükendiğini ifade eden Bilgiç, "Çok şükür dayımızı bulduk. Birlikte Adıyaman'a geldik. Şu an çok mutluyuz. Kendisi yanımızdan ayrılmıyor. Yıllar sonra dayımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Annem dayımı bizlere anlatırdı. Dayımıza kavuştuğumuzda gözyaşlarımıza hakim olamadık. Boğazımızda kelimeler düğümlendi." diye konuştu.

Özer'in tepkilerinden çekindiği için eşi ve çocuklarıyla ilerleyen günlerde bir araya geleceği belirtildi.

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