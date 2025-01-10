Oldubittiye izin yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler doğrultusunda, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı’nın seçkin gözlemci günü münasebetiyle TCG Salihreis firkateyninde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk





YAKIN İŞ BİRLİĞİ

En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye’de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aktürk, şunları kaydetti: “Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”





94 TERÖRİST ETKİSİZ

Tuğamiral Aktürk, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG/SDG ve DEAŞ başta olmak üzere bekaya yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı operasyonların sürdüğünü belirtti. Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Aktürk, 2024 yılı dahil olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 1519’u Irak’ın kuzeyi, 1645’i Suriye’nin kuzeyi olmak üzere 3 bin 164’e ulaştığını söyledi.





İSRAİL’İ DURDURUN

Orta Doğu’yu şiddet ve kaosa sürükleyen İsrail’in saldırılarının durdurulması gerektiğini belirten Aktürk, “Gazze’de kalıcı ateşkes ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için uluslararası toplum üzerine düşen sorumluluğu bir an önce yerine getirmelidir. İsrail’in Lübnan’da ateşkese uyması ve Suriye’ye müdahalede bulunmaması bölgemizin istikrarı için şarttır” dedi.





Örgüt hayatlarını hiçe sayıyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK/YPG’nin Tişrin Barajı çevresinde sivilleri kalkan olarak kullandığına dikkat çekti. Fırat Nehri üzerinde yer alan Tişrin Barajı’nın su kaynakları, enerji üretimi ve bölgesel güvenlik açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Kaynaklar, bu tür eylemlerin, terör örgütlerinin kendi çıkarları uğruna masum insanların hayatlarını hiçe sayan acımasız yöntemler olduğuna işaret etti.





ÇARESİZLİK VE AHLAKİ ÇÖKÜŞ

Kandil zihniyetinin yönlendirdiği bu faaliyetin, Kürt kardeşlerimize yeni sıkıntıları beraberinde getirdiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı: “Terör örgütlerinin sivilleri kendi çıkarları uğruna canlı kalkan olarak kullanması, sadece insanlık dışı bir yaklaşım değil, aynı zamanda terör örgütlerinin çaresizliğini ve ahlaki çöküşünü de gösteren bir eylemdir. TSK, ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve halkının barışçıl çözüm arayışlarına saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi operasyonlarını sürdürme azim ve kararlılığındadır.”





Türkiye küresel aktör

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Güçlü ordusuyla böylesine geniş bir coğrafyada hayati roller üstlenen Türkiye, küresel bir aktör haline dönüştüğünü, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini en açık şekilde ortaya koymaktadır” dedi. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı’nı takip ettiği TCG Salihreis’de değerlendirmelerde bulunan Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri’nin üstlendiği kritik görevler ile ülkenin ulusal çıkarlarını korumada ve bölgesel barışa katkı sağlanmada kilit bir unsur olduğuna dikkati çekti.





ANKA 4 bin 500 metreden vurdu

Yerli insansız hava aracı ANKA, ROKETSAN’ın L-UMTAS füzesiyle 4 bin 500 metre irtifadan hedefi tam isabetle vurdu. ANKA’yı geliştiren TUSAŞ, “Mühendislik kabiliyetimizin büyük bir kanıtı olan başarımızla gurur duyuyoruz” paylaşımında bulundu.





Mavi Vatan’da gövde gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de düzenlediği Mavi Vatan-2025 Tatbikatı’nın seçkin gözlemci günü dün birçok hava ve deniz platformunun katılımıyla gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen tatbikata toplamda 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel katıldı. Tatbikatı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve komuta kademesi de takip etti. 7 Ocak’ta başlayan tatbikat, 16 Ocak’a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’de icra edilecek.



