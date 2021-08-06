Olimpiyat madalyalı tekvandocu Hakan Reçber’den anlamlı ziyaret

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız törende Hakan Reçber'e hediye ve çiçek takdim etti.

Üniversitenin Yeni Senato Salonu’nda gerçekleşen ziyarete Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Erdal Zorba, Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bilal Dostbil, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Aydos, Genel Sekreter Hasan Kaleli, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Ragıp Akyürek ve idari birim yöneticileri katıldı.

Prof. Dr. Musa Yıldız, Hakan Reçber’in elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

“Maddi ve manevi olarak Reçber’in yanındayız”

Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi’nin rektörü olarak Hakan Reçber’in elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Reçber’in bundan sonra katılacağı organizasyonlarda altın madalya kazanması temennisinde bulunan Prof. Dr. Musa Yıldız, maddi ve manevi olarak öğrencilerine gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Rektör Yıldız ayrıca Gazi Üniversitesi’nin her zaman devletimizin yanında olduğunun altını çizerek ülkemizde yaşanan sel ve deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

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Rektör Yıldız, Hakan Reçber’e, adına dikilmiş olan 3 adet fidan sertifikası ve bir de teşekkür belgesi verdi.

2024'de hedef altın madalya

Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemize ilk madalyayı kazandıran Hakan Reçber ise ülkemizin zor zamanlar geçirdiği bir dönemde böyle bir başarı elde etmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Katıldığı ilk olimpiyatlarda bronz madalya kazandığını dile getiren Reçber, 2024’te yapılacak olimpiyatlarda altın madalya kazanmayı hedeflediğini belirtti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Aydos da başarısından dolayı Hakan Reçber’i tebrik etti. Spor Bilimleri Fakültesi’nin birçok öğrencisinin bugüne kadar katıldıkları uluslararası organizasyonlarda şampiyon olduğunu vurgulayan Aydos, aakülte öğrencilerinin bu başarısının devam edeceğinin vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız törende Hakan Reçber'e hediye ve çiçek takdim etti. Rektör Yıldız aynı zamanda Hakan Reçber’e, adına dikilmiş olan 3 adet fidan sertifikası ve bir de teşekkür belgesi verdi.

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