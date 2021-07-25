Tokyo'da ilk madalyalar geldi: Tebrikler Hakan ve Hatice

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan Reçber, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi.

Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşılaşan ve rakibini eleyen Hakan, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Madalya karşılaşmasında Bosna Hersekli Nedzad Husic ile mücadele eden milli tekvandocu, müsabakaya iyi başladı. İlk raundu 14-5 önde geçen Hakan Reçber'in kontrollü bir oyun ortaya koyduğu ikinci raunt 3-3 beraberlikle bitti. Bu sonuçla Hakan, toplam skorda 17-8'lik üstünlük kurdu.

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Son bölümde rakibinin baskısına rağmen hata yapmayan Hakan Reçber, 5-5 biten raundun ardından maçı 22-13 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Bayrağımızı #Tokyo2020'de ilk kez dalgalandırıyoruz! 🇹🇷 pic.twitter.com/ym7ajnb4ri — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 25, 2021

İkinci madalya Hatice Kübra'dan





Tokyo 2020'deki ikinci madalyamızı Hatice Kübra İlgün getirdi.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

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Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Hatice Kübra İlgün, Hakan Reçber'in ardından oyunlarda Türkiye'ye 2. madalyayı kazandıran isim oldu.

BİR MADALYA DA HATİCE KÜBRA'DAN! 🥉🥉



🥋🇹🇷 Milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, Kimia Alizadeh Zonoozi'ye karşı 8-7'lik skorla galip gelerek ülkemize ikinci madalyasını kazandırdı.



Tebrikler Hatice Kübra! 👏👏 pic.twitter.com/8MMxwRVea0 REKLAM July 25, 2021