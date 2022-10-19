Gündem Ölüm sessizliği Askılarda havluları dolapların altında terlikleri duruyor
BARTIN

Ölüm sessizliği: Askılarda havluları dolapların altında terlikleri duruyor

41 şehit verilen ocakta, madencilerin duş aldığı, üstlerini değiştirip dinlendiği odalarda derin bir sessizlik var. Askılarda havluları, dolapların altında terlikleri duruyor. Madencileri yerin altında zehirli gazlara karşı uyaran cihazların şarj ünitelerinde her bir madencinin ismi yazılı. Baretlere takılan lambalar ise yeni sahiplerini bekliyor.

Abone Ol Google News
Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Ölüm sessizliği: Askılarda havluları dolapların altında terlikleri duruyor
Bıraktıkları gibi.

Grizu patlamasından sonra durdurulan Amasra’daki maden ocağında komuta odası işbaşında. Ancak mesai değişiminde madencilerin yorgunluğunu atıp sohbet ettiği soyunma odalarında derin bir sessizlik hakim. Yeni Şafak, facianın ardından sessizliğe bürünen soyunma, kurutma ve teçhizat odalarına girdi.

BARET LAMBALARI SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Madencilerin yer altındaki çalışmalarında vazgeçilmezi aydınlatma. Tüneller aydınlatılsa da baretlerindeki lamba onlar için çok önemli. Hazırlık salonunda lambalar sıralanmış vaziyette adeta gelecekteki sahiplerini bekliyor.

ŞARJ ÜNİTELERİNDE İSİMLERİ YAZILI

İşçileri metan ve karbonmonoksit gibi zehirli gazlara karşı uyaran MX-4 cihazı da kritik önemde. Madene girerken işçilerin bellerine taktıkları bu cihazların şarjı şansa bırakılmıyor. Baret aydınlatmalarının bulunduğu salonun bir köşesi, özel olarak bu cihazların şarj üniteleri için hazırlanmış. Her ünitede bir madencinin ismi yazılı.

Vardiyalarını tamamlayan madenciler kömürün siyah tozundan buradaki duşlarda kurtuluyor. Islak havlular ise bir sonraki gün yeniden kullanılmak üzere havalandırma odasına asılıyor. Dolapların altında madencilerin terlikleri duruyor. Atılan her adımda, yer altının ve kömürün rengini görmek, kokusunu hissetmek mümkün.

HER KÖŞEDE UYARI LEVHASI VAR

İşçilerin madene girmek için hazırlandığı soyunma odasından, ocağa inene kadar her noktada belki yüzlerce uyarı levhası bulunuyor. “Maskeni Kullan! Baretini giy! Emniyet tedbirini almadan işe başlama” bu uyarıların en sık olanı.

Acımız büyük
GÜNDEM
Acımız büyük

Bir ayda 2 kez denetlendi
GÜNDEM
Bir ayda 2 kez denetlendi
Hayran bırakan güzellik

Hayran bırakan güzellik

​Türkiye'de heyecanlandıran keşif: Sekiz kilometre uzunluğunda.
Bir MAKaRONtarafından yönetilmek

'Bir MAKaRON
tarafından yönetilmek'

​Paris'te maaş zammı talebiyle gösteriler düzenlendi.
Adana Valiliğinden CHPli Zeydan Karalara yalanlama: Hayali gündemle kamuoyunu meşgul ediyor

Maden işçisinin mezarında Kur'an okuduğu için eleştirilmişti.

​TSK'nın BM gücüne verdiği destek süresi bir yıl daha uzatıldı.

​40 yıllık eşini elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü.

​Dört yaşındaki Naz Gül'ün kahreden ölümü.

​Araç yangınında yüzü yanmıştı, üçüncü kez doku nakli yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.