Ömer Çelik’ten İsrailli küstah bakana sert cevap: Tam bir Nazi olduğunu gösterdi

Yisrael Katz - Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
’ten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı
Yisrael Katz
’ın açıklamalarına sert cevap geldi.
"Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu"
"Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu"
Sosyal medya hesabından İsrailli bakana tepki gösteren Çelik,
"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur"
dedi.
Çelik,
"Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır"
ifadesini kullandı.
"Er ya da geç yargılanacak"
"Er ya da geç yargılanacak"
İsrailli bakanın, Hitler’in dışişleri bakanı Ribbentrop’u örnek aldığını söyleyen Çelik şu ifadelere yer verdi;
"
Hitler’in dışişleri bakanı Ribbentrop, kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemekten yargılanmıştı. Katz’a, Ribbentrop’un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır."
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2 saat önce