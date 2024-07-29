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Ömer Çelik’ten İsrailli küstah bakana sert cevap: Tam bir Nazi olduğunu gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’a tepki gösterdi. "Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur" diyen Çelik "Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır" açıklamasında bulundu.

Lokman Özdemir
10:08 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:18 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Yisrael Katz - Ömer Çelik
Yisrael Katz - Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
’ten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı
Yisrael Katz
’ın açıklamalarına sert cevap geldi.

"Tam bir Nazi olduğunu ortaya koydu"


Sosyal medya hesabından İsrailli bakana tepki gösteren Çelik,
"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur"
dedi.

Çelik,
"Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır"
ifadesini kullandı.

"Er ya da geç yargılanacak"


İsrailli bakanın, Hitler’in dışişleri bakanı Ribbentrop’u örnek aldığını söyleyen Çelik şu ifadelere yer verdi;


"
Hitler’in dışişleri bakanı Ribbentrop, kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemekten yargılanmıştı. Katz’a, Ribbentrop’un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır."



İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi: Sonun Saddam gibi olur

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir tutan Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı, haddi aşan Katz’ın sözlerine verdiği yanıtta, “Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.” ifadelerine yer verdi.


#Ömer Çelik
#İsrail
#Yisrael Katz
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