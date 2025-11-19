Ön rapora göre 'kimyasal madde zehirlenmesi'

Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek ailesine ilişkin ön Adli Tıp raporu çıktı. Rapora göre, ölüm sebebi yüksek ihtimalle oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi. Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen Böcek ailesi, önce çocuklar Kadir Muhammet ve Masal, ardından anne Çiğdem ve en son baba Servet’in hayatını kaybetmesiyle Türkiye gündemine oturdu. Baba Servet’in cenazesi, Afyonkarahisar’daki aile kabristanına defnedilmek üzere gönderildi. Soruşturma kapsamında ailenin yemek yediği midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı. Alınan numune incelemelerinde, ölenlerin tükettiği ürünlerle birebir aynı olmasa da, E.E.’nin işletmesinden ve Y.D.’nin midye tezgahından alınan ürünler tüketime uygun bulundu. F.M.O. ve F.T.’nin dükkanlarından alınan numunelerin analizleri ise henüz tamamlanmadı.

Olayın ardından dikkatler, aileyi ağırlayan Fatih’teki otele çevrildi. Soruşturmada ailenin kaldığı odanın alt katında tahtakurusuna karşı ilaçlama yapıldığı belirlendi. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, aileyi zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Oteli ilaçlayan firmanın çalışanı D.C., ifadesinde “Havanın sızmaması için her yeri kapattım, sızmayı engellemeye çalıştım. Her zaman kullandığım iki kapak ilaçla uygulamayı yaptım” dedi. İlaçlamayı yapan kişinin sertifikasının olmadığı öne sürüldü. Son olarak Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu paylaşıldı. Raporda, "Olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikâyetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olması birlikte değerlendirildiğinde anne ve çocukların öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi; daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir" denildi. Kesin rapor incelemelerin ardından açıklanacak.