Onbinlerce kök hint keneviri imha edildi

Ardahan’da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, uzaktan algılama ve görüntü analiz sistemiyle kendiliğinden yetişen 138 bin 650 kök Hint keneviri tespit edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Çalışmalar neticesinde "uzaktan algılama ve görüntü analiz" sistemiyle Çıldır ilçesine bağlı Kayabeyi ve Kurtkale köyleri bölgesinde kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri tespit edildi.