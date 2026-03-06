Önce çocukları sonra velileri vurdular

İran’a yönelik cumartesi gününden beri hava saldırılarıyla büyük bir savaş yürüten İsrail ve ABD, saldırılara başlamasının ilk gününde bir kız okulunda büyük bir katliama imza atmıştı. İran’ın güneyindeki Minab kentinde bulunan Şecere-i Tayyibe kız okuluna düzenlenen saldırı, “çifte vuruş” taktiği iddialarıyla uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Bölgedeki tanıkların ve sağlık ekiplerinin aktardığı bilgilere göre, okul yerleşkesinde kısa aralıklarla iki ayrı patlama meydana geldi ve ikinci patlama ilk saldırıdan kurtulanların sığındığı alanı hedef aldı.

İKİNCİ BOMBARDIMAN VELİLER OKULA GELİNCE

Middle East Eye’ın yürüttüğü soruşturmaya göre saldırı, öğrencilerin ders saatinde bulunduğu sırada gerçekleşti. İlk patlama okul binasında büyük yıkıma neden olurken, panik içinde kalan öğrenciler öğretmenleri tarafından okulun mescit bölümüne götürüldü. Tanıklar ve İran Kızılayı’na bağlı sağlık görevlileri, öğrencilerin güvenli olduğu düşünülen bu alana toplandığını ancak kısa süre sonra ikinci bir füzenin aynı noktayı vurduğunu ifade etti. Yetkililer saldırıda 165 ila 181 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin neredeyse tamamının 7 ile 12 yaş arasındaki kız öğrenciler olduğunu açıkladı. İlk patlamanın ardından bazı velilerin çocuklarını almak için okula çağrıldığı, ikinci patlamanın ise bu sırada gerçekleştiği bildirildi. Bu durum, can kaybının daha da artmasına neden oldu.

İKİNCİ PATLAMADA CAN KAYBI ARTTI

Saldırının ardından okul binası ve çevresinde büyük bir yıkım meydana geldi. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken, yetkililer bazı kurbanların kimliklerinin tespit edilemediğini belirtti. Yetkililere göre patlamaların şiddeti nedeniyle çok sayıda beden tanınamayacak hale geldi ve kimlik tespiti için DNA analizleri yapılmaya başlandı. Bölgedeki sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri, olayın boyutunun son derece ağır olduğunu ve çocukların büyük bölümünün ikinci patlamada hayatını kaybettiğini söyledi. Tanıklar, ikinci patlamanın özellikle ilk saldırıdan sonra toplanan kalabalığı hedef almış olabileceğini öne sürdü.

ABD VE İSRAİL’DE SORUŞTURMA ÇAĞRISI

ABD ve İsrailli yetkililer ise olayla ilgili “soruşturma yürütüldüğünü” açıkladı. Saldırının sorumluluğu ve kullanılan silah sistemi konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, uluslararası kamuoyunda olayın bağımsız şekilde araştırılması çağrıları yükselmeye başladı. Minab’daki trajedi, sivillerin ve özellikle çocukların savaş ve çatışmalarda maruz kaldığı tehlikeyi bir kez daha gündeme getirirken, bölgede yaşananların detaylarının ortaya çıkarılması için uluslararası kuruluşların devreye girmesi gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor.

20 EĞİTİM MERKEZİNE SALDIRI

İsrail ile ABD’ye ait savaş uçaklarının İran’ın çeşitli kentlerine yönelik düzenlediği saldırılar, birinci haftasını tamamlarken bilanço da sürekli ağırlaşıyor. İran hükümeti tarafından dün yayınlanan açıklamada, ABD-İsrail ittifakının bir haftalık süreçte 20 eğitim merkezini hedef alarak büyük ölçüde tahrip ettiği bildirildi. Açıklamada, bu süreçte 11 hastanenin yanı sıra 13 acil müdahale ve 14 ilaç merkezinin de ABD ve İsrail uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi. Öte yandan, ABD-İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda can kaybı da artıyor. İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda dün 49 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık, çarşamba günü toplam ölü sayısını 1045 olarak açıklamıştı.







