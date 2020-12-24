Önce etli ekmek sipariş ettiler sonra Ahmet'i öldürdüler

Şüpheliler, 9 ayrı suçtan kaydı bulunan A.A. ve 14 suçtan kayı olan M.Ü. ile arkadaşları 9 suçtan kaydı olan M.C.E., 7 suçtan S.A., M.A. ve 5 suçtan A.F.G.

Karaman'da bir fırında çalışan Ahmet Çınar, sokak ortasında karşılaştığı daha önceden tanıştığı ve aralarında husumet olan A.A. ve M.Ü., arkadaşları M.C.E.(14), S.A.(14), M.A.(14) ve Ali Furkan Gürbüz (20) ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından A.A. ve M.Ü. bıçakla saldırdı. Sırtından 3 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Çınar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Saldırganlar da olay yerinden kaçtı.

Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mobese kameralarından şüphelilerin 9 ayrı suçtan kaydı bulunan A.A. ve 14 suçtan kayı olan M.Ü. ile arkadaşları 9 suçtan kaydı olan M.C.E., 7 suçtan S.A., M.A. ve 5 suçtan A.F.G. olduğunu belirledi. 6 kişi kısa sürede polis tarafından yakalandı.

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OLAY YERİNE GETİRMEK İÇİN SİPARİŞ VERDİLER

Suçunu itiraf eden şüphelilerden M.Ü., ifadesinde ''Ahmet Çınar ile mahalleden tanışırdık. Ahmet yaklaşık 3 ay önce bize küfür etmişti. Bizde olay günü Ahmet'in bir etli ekmek fırınında işe başladığını öğrendik. Etli ekmek fırınını arayarak sipariş verdik. Bize etli ekmek getiren Ahmet Çınar'ı burada bıçakladık” dediği öğrenildi.

6 kişi dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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