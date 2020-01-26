Önce kızı sonra anne Ayşe Yıldız sağ olarak kurtarıldı Elazığ’da enkaz altında kalan 2.5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız depremin ardından tam 28 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Yaralı kadın 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma timleri, yardım çığlığı yükselen kadınla iletişim kurmuş ve arama kurtarma ekipleri bölgede titiz bir çalışma gerçekleştirmişti.

Haber Merkezi 26 Ocak 2020, 00:25 Son Güncelleme: 26 Ocak 2020, 02:50 DHA