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ELAZİĞ

Önce kızı sonra anne Ayşe Yıldız sağ olarak kurtarıldı

Elazığ’da enkaz altında kalan 2.5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız depremin ardından tam 28 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Yaralı kadın 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Jandarma timleri, yardım çığlığı yükselen kadınla iletişim kurmuş ve arama kurtarma ekipleri bölgede titiz bir çalışma gerçekleştirmişti.

Haber Merkezi DHA
Anne Ayşe Yıldız tam 28 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Anne Ayşe Yıldız tam 28 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Çocuğuyla beraber enkaz altında kalmıştı

Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında çocuğu Yüsra ile mahsur kalan anne Ayşe Yıldız, arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Jandarma timleri iletişim sağlamayı başarmıştı

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan anne Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında dua eden Yıldız'ın yakınlarının bu esnada tekbir getirdiği görüldü.

  • Jandarma timleri, yardım çığlığı yükselen kadınla iletişim sağlamış, çalışmalar sonucu önce annenin 2,5 yaşındaki kızı enkazdan çıkarılarak kurtarılmıştı.

Çifte mucize: 2,5 yaşındaki çocuk ve annesi sağ olarak kurtarıldı
OYNAT 00:00
Çifte mucize: 2,5 yaşındaki çocuk ve annesi sağ olarak kurtarıldı
Elazığ'da 24 saatin sonunda 2,5 yaşındaki bir çocuk jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Elazığ'ın Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE'nin yanı sıra jandarma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor. Ekipler, enkaz altındaki depremzedelere ulaşmaya çalışıyor.


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