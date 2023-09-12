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Önce kongre sonra kamp

AK Parti, 7 Ekim’de belirleyeceği yeni takımını seçim kampına sokacak. AK Parti’nin gelenekselleşen sonbahar kampında Afyonkarahisar ve Kızılcahamam seçenekleri üzerinde duruluyor. Ekim sonu için planlanan kampta mart yerel seçimlerinin yol haritası netleşecek.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Yapılacak kamp, yeni milletvekilleri ve yeni parti yönetiminin ilk kapsamlı buluşması niteliğini taşıyor.

Yapılacak kamp, yeni milletvekilleri ve yeni parti yönetiminin ilk kapsamlı buluşması niteliğini taşıyor.

4. Olağanüstü Kongresi’ni 7 Ekim’de başkentte toplayacak olan AK Parti, kongre sonrasında mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere hazırlık çalışmalarında vites yükseltecek. Seçim dönemini kapsayacak yol haritasının netleşmesi için ise yeni kadrolarla birlikte üç günlük bir kamp yapılacak.


SEÇİM STARTI VERİLECEK

Kampın ekim ayının son haftasında yapılması planlanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yerel seçim startını teşkilata bu kampta verecek. AK Parti’nin gelenekselleşen sonbahar kampınnın adresi için ise Afyonkarahisar ve Kızılcahamam seçenekleri üzerinde duruluyor. Adreste son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Yapılacak kamp, yeni milletvekilleri ve yeni parti yönetiminin ilk kapsamlı buluşması niteliğini taşıyor.



#AK Parti
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