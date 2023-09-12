Önce kongre sonra kamp

Yapılacak kamp, yeni milletvekilleri ve yeni parti yönetiminin ilk kapsamlı buluşması niteliğini taşıyor.
4. Olağanüstü Kongresi’ni 7 Ekim’de başkentte toplayacak olan AK Parti, kongre sonrasında mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere hazırlık çalışmalarında vites yükseltecek. Seçim dönemini kapsayacak yol haritasının netleşmesi için ise yeni kadrolarla birlikte üç günlük bir kamp yapılacak.
SEÇİM STARTI VERİLECEK
Kampın ekim ayının son haftasında yapılması planlanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yerel seçim startını teşkilata bu kampta verecek. AK Parti’nin gelenekselleşen sonbahar kampınnın adresi için ise Afyonkarahisar ve Kızılcahamam seçenekleri üzerinde duruluyor. Adreste son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Yapılacak kamp, yeni milletvekilleri ve yeni parti yönetiminin ilk kapsamlı buluşması niteliğini taşıyor.