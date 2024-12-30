Önder ve Buldan İmralı’nın mesajını açıkladı

DEM Parti, İmralı Cezaevi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis yatan terörist başı Abdullah Öcalan’ın çağrısını paylaştı. DEM Parti heyetindeki milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan, 26 Kasım’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından 28 Aralık’ta İmralı’ya giderek, Öcalan’la görüştü. Heyet İmralı’dan 2 saatten fazla süren görüşmeden 18 saat sonra kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Terörist başı Abdullah Öcalan açıklamasında, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” ifadelerini kullanarak, dolaylı olarak silah bırakma çağrısına işaret etti. Ancak Öcalan, silah bırakma çağrısına yanıt vermedi.

EN ÖNEMLİ ZEMİN TBMM

Öcalan, sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması gerektiğini vurgulayarak, “Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır” dedi. Öcalan, “Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞLERİNİ 6 MADDEDE ANLATTI

Heyetten gelen açıklamada, Öcalan ile “kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik” denildi. Sağlığı iyi, moralinin yüksek olduğu ifade edildi. Heyetin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Öcalan görüşlerini 6 maddede özetledi:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

GAZZE VE SURİYE VURGUSU

- Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

ÇAĞRIYI YAPMAYA HAZIRIM

- Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.

Bahçeli çağrı yapmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” ifadelerine yer vermişti. Bahçeli, bu açıklamasında bir ay sonra 26 Kasım’daki grup toplantısında DEM Parti heyetine İmralı’ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı. MHP lideri bu çağrısını 20 Aralık’ta bütçe görüşmelerinin son gününde de dile getirmişti.











