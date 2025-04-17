Önder’in durumu kritik

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Önder, önceki akşam geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önder’in tedavi sürecine ilişkin açıklamasında, “Önder’e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır” dedi.





YAKINLARI GECE BOYU BEKLEDİ

Önder’in yakınları gece boyu hastanede bekledi. Hastaneye gelenler arasında DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sanatçı Yavuz Bingöl, milletvekilleri ve bazı partililer yer aldı.





HASTANEYE NABIZSIZ GETİRİLDİ

Kalbi duran Önder, acilen ameliyata alındı. Hastaneden dün yapılan açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nin açıklamasında, Önder’in önceki gün hastanenin acil servisine 22.11 sularında 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde getirildiği belirtildi.





10 DAKİKA KALP MASAJI

Acil serviste yaklaşık 10 dakikalık kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda tip 1 aort disseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05’te yeniden ritim bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur.”





AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

“Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35’te operasyon başlamıştır. Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner baypas yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır.”





AMELİYAT 12 SAAT SÜRDÜ

“Bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder, ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir.”





RİSKLERE KARŞI UYARMIŞTIK

Öte yandan Önder’e aort genişlemesi teşhisini koyan Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Yaklaşık 4,6 santimetrelik genişleme söz konusuydu ve bu yakın takip edilmesi gereken bir süreçti. Biz kendisini risklere karşı uyarmıştık. 5,5 santimetre ameliyat sınırı gibi düşünülse de bazı hastalarda 4,6 - 4,9 santimetre gibi daha düşük değerlerde de yırtılma yaşanabiliyor” diye konuştu.





24 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

Aort yırtılması sonrası tedavi sürecinin çok hassas yönetilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Boztosun, “Bu gibi durumlarda ilk 24 saat çok kritik. Sürecin olumluya dönmesiyle birlikte iyileşme birkaç hafta sürebilir” ifadelerini kullandı.





Terörsüz Türkiye için kilit rol üstlendi

Sırrı Süreyya Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı “Örgütü lağv et, Meclis’te konuş” çağrısının ardından başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, kilit rol üstlendi. DEM Parti’nin İmralı heyetinde yeralan Önder, çağrının ardından ilk kez 28 Aralık 2024’te İmralı Adası’na giderek Öcalan ile görüşen heyette yer aldı. Sürece ilişkin görüşmeler için üç kez adaya giden Önder, 27 Şubatta Öcalan’ın PKK’yı lağv ettiğine dair mektubun kamuoyuyla paylaşıldığı gün de ön plandaydı. Yine sürece dair siyasi partilerle görüşmelerde önemli rol üstlenen Önder, son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.





Ailesine telefon etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’la önceki gece ve dün telefonda görüştü. Önder için geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini belirtti. DEM Parti’den yapılan açıklamada ise “Erdoğan, Buldan’a ‘Ne gerekiyorsa yapılacak’ dedi” ifadeleri kullanıldı.





Ümit ediyoruz aramıza dönecek

Siyasiler, Önder’i hem hastanede ziyaret etti, hem de geçmiş olsun mesajları yayınladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Önder’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kurtulmuş, “Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görünüyor. İyi bir siyasetçi, vatanını seven bir insandı. Ümit ediyoruz en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönecektir” dedi.





EMANETİN SAHİBİ ALLAH, DERDİ

Ömer Çelik, “Biz hep ‘Sağlığına dikkat et’ derdik, ‘Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım sonrası kolay’ derdi. ‘Emanetin sahibi Allah’ derdi. Meclis’te geç saatlere kadar sohbetlerimiz olurdu. Siyasetçi, sanatçı olarak hayatın zorlu şartları ile mücadele etmiş birisi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan “Önder’e, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” mesajını paylaştı.





BAHÇELİ DE ARADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Önder’e acil şifalar diledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da aralarında olduğu siyasi parti liderleri de DEM Parti yetkililerini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.



