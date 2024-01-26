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Önlemlerle devamsızlık azaldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, sınıf tekrarı ve devamsızlıkla ilgili yapılan mevzuat değişiklikleri, okullardaki devamsızlık oranını düşürdü.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 26/01/2024 Friday
Güncelleme: 06:13 - 26/01/2024 Friday
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

8'inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemine göre bu yıl devamsızlık oranında yüzde 9,20 oranında azalma gerçekleşti. Eğitim öğretim yılı sonunda 11'nci sınıflarda devamsızlık affının verilmeyeceğinin açıklanmasından sonra 12'nci sınıflarda bir önceki eğitim öğretim yılının birinci yarıyılına göre devamsızlık oranı yüzde 35,21 oranında düştü. MEB kararına göre yeni dönemde şu çalışmalar yapıldı: "Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kuruldu. Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu velisine bildirildi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayıldı."


#eğitim
#okul
#devamsızlık
#MEB
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