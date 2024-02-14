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Onu sadece biz göreceğiz!

TUSAŞ, sosyal medya hesabından ANKA-3‘ün yeni görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, “Onu sadece biz göreceğiz! İlk uçuşunda; 8 bin feet irtifada, 150 knot hızla, 1 saat 10 dakika!” denildi.

Canberk Doğan
04:00 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:55 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ANKA-3
ANKA-3

TUSAŞ, sosyal medya hesabından insansız savaş uçağı projesi ANKA-3, 8 bin feet irtifada, 150 knot hızla, 1 saat 10 dakika uçtu. Jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip ANKA-3, kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemi. Yeni nesil İHA sistemi ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması yapabilecek.

YERLİ MÜHİMMATLARLA DONATILIYOR

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA-3 sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. ANKA ve AKSUNGUR İHA’da kullanılmakta olan yer sistemleri temel kabul edilerek üzerine ek yeni yazılım sistemi entegre edildi. Bu kapsamda ANKA-3 sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleri ile kontrol edilebilecek.



#TUSAŞ
#ANKA-3
#Savunma Sanayi
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