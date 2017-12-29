Önümüzdeki hafta havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Aralık 2017 - 05 Ocak 2018 tarihleri arası için hava durumu tahminlerini açıkladı.
Hava sıcaklığının, hafta sonunda ve pazartesi günü kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, salı günü iç kesimlerde artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu?
İstanbul'da önümüzdeki hafta kar yağışı beklenmiyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada da, hava sıcaklıklarının hafta sonu mevsim normallerine gerileyerek 9-12 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor.
Ankara'da 5 Ocak'ta kar yağacak
Önümüzdeki hafta boyunca İstanbul ve İzmir'de kar yağışı beklenmezken, 5 Ocak Pazar günü Ankara başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
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Konya-Antalya arasındaki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı uyarısı
- Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Konya-Antalya arasındaki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği açıkladı.