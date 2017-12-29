​Önümüzdeki hafta kar yağışı var mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Önümüzdeki hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji hafta sonu ve önümüzdeki hafta içi için hava durumu tahminlerini açıkladı. Bu hafta havanın sıcak geçmesi üzerine vatandaşlar önümüzdeki haftanın nasıl olacağını merak ediyor. Önümüzdeki hafta İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağışı bekleniyor mu? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Haber Merkezi 29 Aralık 2017, 18:03 Son Güncelleme: 30 Aralık 2017, 10:24 Yeni Şafak