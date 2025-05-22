Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Ordu'da 133 adet tarihi obje ele geçirildi

Ordu'da 133 adet tarihi obje ele geçirildi

17:2622/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Ordu
Ordu

Ordu'da düzenlenen polis operasyonunda, 133 adet tarihi eseri satmaya çalışan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ilçesinde ikamet eden bir şahsın elinde tarihi objeler olduğunu ve bunları satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaştı.


  • Bunun üzerine Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 133 adet çeşitli tarihi obje ile 10 gram ağırlığında altın tozu ele geçirildi.

Şahıs, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



#Ordu
#operasyon
#Fatsa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?