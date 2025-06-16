Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Ordu'da 2 gün denize girmek yasaklandı

Ordu'da 2 gün denize girmek yasaklandı

13:0816/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Vatandaşların yasağa uyması ve deniz kenarında daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.
Vatandaşların yasağa uyması ve deniz kenarında daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

Ordu'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) riski oluştu. Yetkililer, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 16 ve 17 Haziran tarihlerinde il genelinde denize girmeyi yasakladı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Denizde meydana gelen yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günleri boyunca Ordu ili genelinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Vatandaşların yasağa uyması ve deniz kenarında daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

#Ordu
#Deniz
#Çeken akıntı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı?