Ordu'da 65 noktada heyelan: Ekipler seferber oldu

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyeleri ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sahada görev aldığı vurgulanan açıklamada, 288 personelin 198 iş makinesi ve kamyonla heyelan ve toprak kayması meydana gelen bölgelere müdahale ettiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, meteorolojik verilere göre önceden alınan önlemler, kapsamlı altyapı çalışmaları ve özverili mücadele ile bir kez daha oluşabilecek felaketlerin engellendiğini vurguladı.

Güler, bazı bölgelerde metrekareye 206 kilogram yağış düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buna bağlı olarak il genelinde 13 ilçede 357 noktada toprak kayması, 65 noktada ise heyelan meydana geldi. Önceden alınan tedbirler sayesinde meydana gelen heyelan ve toprak kaymalarının oluşturduğu problem kısa sürede çözüldü. Geçmiş yıllara oranla yaptığımız altyapı yatırımlarının ne kadar yerinde yapıldığını bu yağışlar bize göstermiş oldu."















