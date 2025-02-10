Ordu’da 7 milyona yakın ağaç fidan ve çiçek dikildi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çevre hassasiyeti doğrultusunda ağaçlandırma ve peyzaj seferberliği sürüyor. Yeşil alanlar başta olmak üzere mesire alanları, yürüyüş yolları, cadde ve bulvarların ağaçlandırılması çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ağaç ve çiçek dikimlerinin yanı sıra yeni yeşil alan çalışmalarında önemli çalışmalara imza attı.

Büyükşehir belediyesi Ordu'nun yeşiline yeşil kattı

Birçok ilçede çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi geride kalan yaklaşık 6 yıllık süre zarfında çınar, akçaağaç, söğüt, ıhlamur türlerinden 24 bin ağaç; erguvan, oya, lale, göknar, sedir türlerinden 615 bin fidan ile 5 milyon 901 bin 800 adet çeşitli türde çiçeği toprakla buluşturdu.





Şehri adeta botanik bahçeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, yeni parklar ve yeşil alanlar da inşa etmeyi ihmal etmedi. Bu kapsamda birçok ilçeye yeni parklarla da donatan Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmalarla büyük takdir topluyor.





Öte yandan Büyükşehir Belediyesi mevcut alanların da bakım onarımlarını elden bırakmadan sürdürüyor.



