Ordu'da büyük heyecan: Adeta her yerden tarih fışkırıyor

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 6’arkeolog ve 15 işçi olmak üzere 21 kişilik ekip tarafından yürütülen kazılarda bugüne kadar 2 bin 150 yıllık olduğu tahmin edilen Kibele heykeli, çocuk Dionysos, onu yetiştiren Pan figürü, yine Dionysos kültü ve Pan’la ilişkili olan keçi biçimli hayvan şeklindeki kompozit kaplar gün ışığına çıkarıldı.

Kazılarda ayrıca iki küçük Kibele heykelciği ile bereket tanrısı Dionysos protomları bulundu. Kuzey teras kapısında bulunan Kalenin iç bölgesinde ise bereket tanrısı Dionysos’un boynuzlu yeni bir protomu daha ortaya çıkarıldı.





Yapılan kazılarda ayrıca Apollon figürini, bronz Herme ve kartal figürü, sarmaşık bezemeli boğa ritonu, bronz kapı anahtarları, at figürü, onyx taşından yapılmış başı örtülü kadın kolyesi, balta, ok, mızrak uçları, pişmiş topraktan yapılmış kandiller, yine pişmiş toprak testiler, kum taşı gülle ve sikkeler ortaya çıkarıldı.

"Ordu'dan tarih fışkırıyor"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kazı çalışmalarına tüm desteği sağladıklarını belirterek, “Ordu’dan adeta tarih fışkırıyor” dedi.





Başkan Güler, “Özellikle arkeolojik zenginliğimizin korunduğunu görüyoruz. Burada bulunan tarihi eserler ile tarih ve kültür zenginliğimize katkıda bulunuyoruz. Karadeniz’in iç Anadolu’ya ve Ege’ye göre arkeolojik zenginlik açısından zayıf olduğu söylenirdi ama biz bunun tam tersi olduğunu gösteriyoruz. Buradan adeta tarih fışkırıyor. Buradan çıkarılan eserleri sergileyeceğimiz bir arkeoloji müzesinin hazırlıklarını yapıyoruz. Karadeniz Bölgesi ve Ordu tabiat güzelliklerinin yanısıra arkeolojik zenginliği ile de bir çekim merkezi olacak” diye konuştu.



