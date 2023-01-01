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Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda çalışma başlatıldı

Ordu'da temmuzda sağanak sonucu meydana gelen heyelanda ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Darıcabaşı Tüneli girişinin onarımı için çalışma başlatıldı.

15:56 . 19/09/2023 Salı
AA
Ekipler, bölgede onarım çalışması yürütüyor.

Ekipler, bölgede onarım çalışması yürütüyor.

Mesudiye ile Ulubey ilçeleri sınırındaki Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Darıcabaşı Tüneli girişi, 10 Temmuz'da yaşanan heyelan sonrası ulaşıma kapatıldı.

Sürücülerin yaklaşık 2 aydır alternatif yolları kullandığı güzergahtaki yolun açılmasına yönelik çalışma yapılıyor.

İhale sürecinin ardından ekipler, bölgede onarım çalışması yürütüyor.

Mesudiye Belediye Başkanı Muammer Özer, Karadeniz-Akdeniz yolunun, yük taşımacılığında mesafeyi kısaltması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Karayolları tarafından yapılan ihale süreci sonrası ilgili firmanın çalışmalara hızla başladığını belirten Özer, yolu, hava şartlarına göre yaklaşık 2 ay içerisinde yeniden ulaşıma açmayı planladıklarını dile getirdi.



#Ordu
#Mesudiye
#Ulubey
#Darıcabaşı Tüneli
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