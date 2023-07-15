Ordu’da heyelanın izleri silindi

Metrekareye yer yer 90 ile 130 kg yağmurun düştüğü Altınordu’da aşırı yağış sonucu Boztepe’den heyelan sonucu gelen ağaç ve toprak yığınları dere yataklarını ve köprü ayaklarını tıkadı. Özellikle tarihi Kemer Köprü yanındaki trafik köprülerinin altı ağaç ve odun parçalarıyla tıkandı. Bunun sonucunda taşan dere suları Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Barbaros Bulvarı, Sırrı Paşa bölgesine aktı. Yine Boztepe’nin eteğinde bulunan Düz Mahalle’de ve Tarihi Taşbaşı Kilisesi’nin yanındaki derede taşkın yaşandı. Taşkın suları halk arasında Fidangör olarak bilinen Düz Mahalle ve sahil karayoluna aktı. Ordu-Samsun Karayolu’nda trafik tek şeritten verildi. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Başkan Hilmi Güler, özellikle Altınordu’da aşırı yağışlar sonucu oluşan durumun sel değil heyelandan kaynaklı taşkın olduğuna dikkat çekti.





BÜLBÜL DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLER PROBLEMLİ

Bülbül Deresi’ndeki köprüler konusunda yeni düzenlemeler yapmak gerektiğini vurgulayan Başkan Güler, “Bu yaşadığımız aslında sel değil, heyelandan kaynaklı bir taşkın. Sel olsa suyu akıtıp gönderiyoruz. Heyelan ile birlikte taşlar, ağaçlar geliyor. Bahçeler göçtü. Bülbül Deremize yukarıdan iki tane bahçe göçünce ağaçlar ile birlikte bambaşka bir durum ortaya çıktı. Bana kalırsa oradaki köprüleri kaldırmamız gerekiyor. Kemer köprü gayet güzel ama araba geçmiyor. Diğerlerinin ise kot farkı var. Ağaçlar bu köprüye takıldı, makinelerle ağaçları zor çıkarttık. Bu anlamda yeni düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Yağmur yağan yerlerde sorun olmadı. Heyelan olan bölgelerde sorunlar yaşandı” dedi.





DERE ÜZERLERİNDE KAÇAK YAPILAR VAR BUNLARI ELE ALACAĞIZ

Taşkınlara sebep olan kapalı derelerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Güler, dereler üzerinde kaçak yapıların olduğuna dikkat çekti. Bu yapıları da ele alacak çalışmalar gerçekleştireceklerinin altını çizen Başkan Güler, “Bu zamana kadar dediğimiz 14 dere aslında 64 dere. Büyüklü küçüklü birbirine bağlı çok dere ve dereciklerimiz var. Kimi yok sayılmış, kiminin üstüne ev yapılmış. Kiminde kaçak yapı var. Kiminin de mahkeme kararı ile yıkılmayı durdurma kararı var. Tarihi yapı diye izin alınmış, yarısı kaçak yapı. Kaçak yapı tarihi yapıya eklemlenmiş. Bunların hepsi bizim ele almamız gereken noktalar” diye konuştu.





DERE YÖNETİMİ TEK ELDE TOPLANMALI

Öte yandan dere yönetiminin tek elde toplanmasına yönelik revizyon yapılacağına değinen Başkan Güler, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız geldi, İçişleri Bakanımız ile görüştük. Hepsindeki ortak nokta şu; derelerin yönetimi ya DSİ’de olacak ya da belediyelerde olacak. Bir kısmı belediyede bir kısmı DSİ’de olmaması lazım görüşüne varıldı. Bunun için hızlı bir revizyon yapalım dediler. Bundan sonra sık gündeme getireceğimiz konu sel kapanı. 14 tane derenin en üstlerine sel kapanı koyacağız, ağaçları tutacak ve suyu düzenli olarak akıtacak” ifadelerini kullandı.





İYİ Kİ ZAMANINDA MAKİNELERİMİZİ ALMIŞIZ

Yaşanan afetlerle ilgili rakamları paylaşan ve alınan derslerle dirençli bir kent oluşturacaklarının altını çizen Başkan Güler, “351 iş yeri, 32 konut, 35 araç zarar gördü. Bunların zarar tespitleri yapıldı. Devletimiz güçlü bunlar giderilecek. 848 personel ve 316 iş makinamız ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Zamanında iyi ki makinelerimizi almışız. Zamanında iyi ki makinelerimizi almışız. İyi ki mal sahibi olmuşuz. Böyle acil bir anda araba kirala, müteahhit bul, olacak iş değil. Bu da bizim yaptığımız isabetli bir çalışma. Bundan sonra afetlere dirençli kent oluşturacağız. Aldığımız dersler ile Altınordu öncelikli çalışmalarımıza başlayacağız. İmar planı yaşayan bir konu. Sel oluyor deprem oluyor buna göre ele alıyoruz. Bunları yine birlikte yapacağız” açıklamasında bulundu.



