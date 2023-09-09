|
Gündem

Ordu’da iki metrelik kök kenevirler ele geçirildi

Ordu’nun İkizce ilçesinde bir eve baskın yapan polis ekipleri, esrar üretimi için bahçeye ekilmiş kenevir bitkilerini ele geçirdi.

12:39 . 9/09/2023 Cumartesi
IHA
Ordu

Ordu

İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Yukarı Karlıtepe Mahallesinde S.T. isimli bir vatandaşı takibe aldı

15 günlük fiziki takip sonucunda operasyon düzenleyen ekipler S.T.’nin evinin bahçesinde ekilmiş kenevir tespit etti. Boyu 2 metreyi bulan 70 adet kök kenevir ekipler tarafından toplanırken, S.T gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesine sevk edilen S.T., Cumhuriyet Savcısının talimatları üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Ordu
#Kenevir
#İkizce
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Huawei Mate 60 Pro Plus Özellikleri ve Fiyatı